Un album di figurine dedicato alle sante e ai santi. L'iniziativa della parrocchia di San Paolo apostolo di Frosinone è un originale e simpatico strumento per trasmettere i fondamenti della vita cristiana ai più piccoli. L'album è stato distribuito ai bambini del catechismo. Poi, ad ogni appuntamento con la catechesi e la messa festiva, i bambini presenti ricevono le bustine delle figurine e un po' alla volta conoscono i santi più famosi, i santi moderni e i santi ciociari completando la raccolta anche con lo scambio dei doppioni.

Partendo dai pilastri biblici, quali Santa Maria, San Giuseppe e l'Arcangelo Gabriele, trovano spazio gli evangelisti, ovvero gli autori del Vangelo. I pontefici che hanno compiuto opere memorabili nella storia. Per ognuno di loro è associata una didascalia che descrive l'epoca in cui sono vissuti e quale è stata la loro importanza.

Nei sessanta riquadri sui quali apporre l'adesivo, non potevano mancare le sante e i santi del territorio. Santa Maria Salome che al sepolcro di Gesù ricevette l'annuncio della resurrezione e le cui reliquie sono custodite a Veroli, visse nel I secolo dopo Cristo; Sant'Ambrogio Martire centurione romano che preferì morire invece di rinnegare la sua fede in Cristo, è celebrato a Ferentino di cui è patrono e dove morì nel 304 d.C.; Sant'Ormisda, compatrono di Frosinone di cui stiamo celebrando l'Anno Ormisdiano a 1500 anni dalla morte, lungimirante pontefice che cercò di ricucire lo strappo tra Oriente e Occidente, morì nel 523 d.C; San Silverio, successore e figlio di Sant'Ormisda, anche lui compatrono di Frosinone, coinvolto nella guerra tra Bizantini e Goti per il possesso della penisola italica lottò contro le eresie monofisite ma venne esiliato a Ponza dove morì nel 538 e dove viene tuttora festeggiato; San Tommaso d'Aquino, nacque ad Aquino nel 1227 da una famiglia nobiliare, teorizzò l'alleanza tra fede e religione e venne definito per la sua grandezza intellettuale e spirituale il dottore della Chiesa; Santa Maria De Matthias vissuta nel 1800 considerata la prima insegnante delle fanciulle, fondò la Congregazione delle suore adoratrici del sangue di Cristo. Arrivando ai nostri giorni, sono citati anche i martiri moderni uccisi per mano della mafia come i beati Pino Puglisi e Rosario Angelo Livatino, il primo sacerdote e il secondo magistrato. L'idea "editoriale" è frutto di un lavoro a quattro mani del parroco don Paolo della Peruta e della professoressa Annamaria Pizzutelli, docente di Irc (insegnamento di religione cattolica) nella consapevolezza che «chi ascolta dimentica, chi vede ricorda, chi fa impara». «Nella storia della Chiesa ogni volta che un uomo o una donna hanno imitato così tanto Gesù nell'amore, sono stati seguiti nel loro esempio e nel loro stile di vita, da molte persone. Più influencer di così!» - si legge nella copertina dell'album.