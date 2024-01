Frosinone, domani il corteo per salvare la cartiera: FI chiede l'intervento del ministro

Domani prenderà il via la manifestazione dei lavoratori lungo le strade di Cassino e Villa Santa Lucia organizzata dai sindacati. Nel frattempo, il consigliere provinciale di FI, Gianluca Quadrini, ha incontrato i vertici regionali del partito per fare il punto della situazione. Iniziativa e vertice che hanno un unico obiettivo: scongiurare la paventata chiusura della cartiera Reno De Medici di Villa Santa Lucia.

La questione è approdata anche sul tavolo regionale di Forza Italia: “Ringrazio per la disponibilità e per la sensibilità dimostrata i consiglieri di Forza Italia che hanno immediatamente chiesto l’intervento del ministro dell’Ambiente per trovare possibili soluzioni che contemperino tutte le esigenze, sia dei lavoratori che delle forze in campo - ha spiegato Quadrini -.

L’obiettivo dell’incontro è stato mettere sul tavolo la situazione dello stabilimento e le implicazioni per il territorio a seguito dei numerosi lavoratori coinvolti. Inoltre, parteciperò al corteo, organizzato dai sindacati, previsto per venerdì, in segno di solidarietà e di supporto. La mia presenza dimostra l’importanza che la Provincia di Frosinone riserva alla tutela dei posti di lavoro e alla difesa dei diritti dei lavoratori. È importante che le forze politiche siano unite per salvaguardare gli interessi delle nostre comunità”.