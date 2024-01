Frosinone, si è riunito il coordinamento provinciale della Lega

Riunione del coordinamento provinciale della Lega ieri a Frosinone.

“Voglio ringraziare tutti gli amministratori della Lega che hanno permesso al nostro partito di raggiungere uno straordinario risultato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Frosinone eleggendo il sottoscritto e il collega Luca Zaccari. Così come ringrazio tutti i candidati che si sono spesi per ottenere il consenso raggiunto. Ora ripartiamo per consolidare la presenza del partito sul territorio e per prepararci alle prossime elezioni europee. Con i numerosi nuovi ingressi che stiamo registrando, si rafforza la ramificazione territoriale del partito”. E' quanto dichiarato, in una nota, dal consigliere provinciale Andrea Amata.

L'esponente della Lega sull'incontro dell'organismo di partito ha aggiunto: “Una riunione molto partecipata.

Ottenere una percentuale di consensi che tocca la quota del 20% dimostra come la provincia di Frosinone sia una roccaforte della Lega”.

Sulle recenti polemica a distanza con FI all'indomani dell'insediamento dell'assise provinciale, Amata ha spiegato: “Ci impegneremo per valorizzare e promuovere il ruolo della Provincia, sulla concretezza dei progetti e sulla trasparenza dell’azione amministrativa. Altro non ci interessa”.