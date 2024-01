Martedì 16 Gennaio 2024, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 09:54

GLI INTERVENTI

In attesa di ricevere una risposta dal Ministero del Lavoro e dalla Regione Lazio per affrontare con le istituzioni il caso della cartiere Reno De Medici che lo scorso 11 gennaio ha annunciato di voler procedere con la chiusura del sito di Villa Santa Lucia, i sindacati si organizzano e chiamano tutti alla mobilitazione. Nella giornata di ieri è stato comunicato al Questore della provincia di Frosinone che venerdì prossimo, 19 gennaio, ci sarà una manifestazione per le strade di Cassino.Il corteo si snoderà in questo modo: partenza alle 9.30 da via Casilina Nord (all'altezza dell'ex ospedale civile De Bosis), proseguimento per Via Di Biasio, Corso della Repubblica, Viale Marconi e arrivo in Piazza De Gasperi davanti alla sede comunale di Cassino per le 12 circa. Al termine i rappresentanti sindacali ed i sindaci dei comuni saranno ricevuti dal sindaco del Comune di Cassino per un'analisi dettagliata della situazione contingente. «Al corteo - scrivono i sindacati nella missiva inviata in Questura - parteciperanno circa 170 lavoratori della Cartiera di Villa Santa Lucia ed oltre 150 dell'indotto, nonché i rappresentanti sindacali provinciali di Cgil, Cisl, Uil». Proprio la Cgil, in vista del corteo di venerdì prossimo evidenzia che «dopo anni di vicissitudini legate a questioni ambientali, gli investimenti e l'impegno da parte di tutti per fare in modo di risolvere le varie problematiche, rischiamo di vedere dismesso un sito produttivo importantissimo per il nostro territorio. Il giorno 19 - dicono le Rsu della Slc Cgil - saremo al loro fianco in corteo, e invitiamo tutti a farlo con noi, perché non si sentano soli e per lottare fino alla fine per il mantenimento del loro posto di lavoro».Intanto la questione della possibile chiusura della Reno De Medici tiene banco anche nel mondo politico. I primi ad intervenire sono stati i sindaci di Cassino e di Villa Santa Lucia, dopodiché anche i consiglieri regionali Battisti e D'Amato hanno annunciato di voler portare il caso in Regione; della vertenza si è interessato anche il presidente del consiglio provinciale Gianluca Quadrini. Al coro si aggiunge l'europarlamentare della Lega Maria Veronica Rossi che spiega perché, adesso, interrogazioni e richieste di chiarimento sono interventi tardivi: «Ci si doveva muovere prima. Il caso Catalent, purtroppo, non ha insegnato alcunché. Certa politica e gli enti - spiega Rossi - continuano ad essere lontani dalla realtà e a non saper dare le risposte che l'economia e i cittadini chiedono. Il quadro non è idilliaco, se poi si pensa che Stellantis sta riducendo il proprio impegno e che il depauperamento industriale sembra irreversibile».