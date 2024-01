Frosinone, strada statale Vandra a Cassino: lavori per mettere in sicurezza i giunti

Al via gli interventi di messa in sicurezza sulla strada statale Vandra, nel tratto urbano di Cassino. L'amministrazione provinciale di Frosinone ha stanziato 353mila euro per la manutenzione dei giunti di dilatazione, deteriorati nel tempo, dal km 38+900 al km 41+650.

“A causa del notevole transito da parte di svariati tipi di automezzi - si legge fra l’altro nella relazione tecnica - i giunti di dilatazione sui ponti risultano notevolmente ammalorati, al punto da richiedere un immediato intervento di manutenzione. Alcuni, a causa dell’avanzato stato di degrado, erano stati completamente ricoperti con conglomerato bituminoso al fine di evitare problemi alla intensa circolazione”.

La Provincia è intervenuta per la sostituzione di quelli maggiormente danneggiati e i lavori sono in corso in questi giorni.

“La sicurezza viaria rappresenta uno degli obiettivi prioritari della Provincia di Frosinone - il commento del presidente Luca Di Stefano -.

Anche questo intervento rispecchia la necessità di garantire tranquillità agli automobilisti e ai pedoni, obiettivo per cui ci stiamo impegnando con l’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, attraverso interventi programmati e mirati che, a rotazione, ci permetteranno a breve e medio termine di fare fronte a tutte le necessità".