Provincia Frosinone, scontro Lega-FI. Quadrini difende Di Stefano e critica i consiglieri del Carroccio

Clima teso tra Lega e Forza Italia in Ciociaria. La polemica giunge a pochi giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio provinciale.

A schierarsi al fianco del presidente di piazza Gramsci, Luca Di Stefano, è l'esponente di FI e consigliere provinciale Gianluca Quadrini. In una nota si mostra critico con i colleghi d'aula della Lega, Andrea Amata e Luca Zaccari.

“Il loro risveglio mi fa pensare che in questo anno la Lega, con super deleghe importanti come l’Edilizia scolastica, lo Sport e il Turismo, sia stata lontana dalle azioni amministrative della nostra Provincia” spiega Quadrini.

Al presidente del gruppo di Forza Italia in Provincia, si legge in una nota, “non vanno giù le parole che si leggono in una nota inviata dai consiglieri provinciali della Lega, Amata e Zaccari, riguardo alla richiesta al presidente della Provincia di prendere seriamente in considerazione il declino del territorio e l’assunzione di responsabilità verso i suoi cittadini”.

Quadrini aggiunge: “Rimango sconcertato e basito dal fatto che, a pochi giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio provinciale, i consiglieri della Lega si siano tutto a un tratto svegliati immotivatamente dopo che hanno condiviso un percorso con il presidente Di Stefano, nonostante avessero perso le elezioni presidenziali del dicembre 2022.

Diversamente dagli annunci o meglio dire proclami che rimproverano al presidente Di Stefano, che sicuramente non ha bisogno di difensori d’ufficio, - prosegue Quadrini - in questo anno di legislatura e quindi di nuovo corso presidenziale la nostra Provincia ha portato a casa ottimi risultati, ridando al territorio la giusta importanza e le giuste opportunità che merita. Il presidente Di Stefano ha dimostrato ampiamente di avere a cuore ogni comunità appartenente alla nostra provincia e la nostra presenza costante sul territorio ne è stata la conferma. Siamo stati i portavoce delle criticità e delle necessità dei nostri comuni e quindi mi rincresce leggere queste parole rivolte sia al presidente che a noi amministratori”.

L'esponente degli azzurri poi conclude: “Proprio pochi giorni fa ho dichiarato che auspicavo un Consiglio collaborativo, sinergico e che avesse come obiettivo il riassetto dell’Ente. Non lo scontro tra partiti. Per cui mi chiedo per loro cosa significa cambiare rotta. Creare maggioranza e minoranza? Non mi risulta che Di Stefano abbia voluto mai prendere in considerazione questi pesi diversi nell’amministrare la Provincia, visto anche la decisione di assegnare le deleghe a tutti, compreso loro che hanno avuto una delega di prima fascia, nonostante il loro non appoggio alla sua elezione. Dalle parole dei consiglieri Zaccari ed Amata emerge che il problema sia Luca Di Stefano e il suo Consiglio e quindi questo “assalto alla diligenza”, dove fino a qualche ora fa si procedeva insieme, non giustifica un cambio di rotta repentino, è quantomeno discutibile e fuori misura”.