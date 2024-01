Venerdì 12 Gennaio 2024, 08:59 - Ultimo aggiornamento: 09:35

LE PERPLESSITÀ

Nuova viabilità in centro: fissati tempi e modalità. Ieri in una riunione tecnica in Comune è stato presentato il nuovo piano della mobilità inerente la prossima pedonalizzazione di Largo Turriziani. Dopo i nuovi sensi unici nella parte bassa ora i cambiamenti per i frusinati riguarderanno anche la parte alta del capoluogo. Secondo l'ultimo crono-programma la rivoluzione viaria partirà dal prossimo mese di aprile. In questi due mesi si lavorerà su Largo Turriziani per il rifacimento della piazza e sull'area dove prima vi era l'edicola del Belvedere.Ultimate queste opere il cantiere necessariamente si sposterà al centro dell'attuale corsia dove oggi transitano le auto. Vediamo come cambierà la viabilità tutto intorno. Largo Turriziani diventerà pedonale e sarà accessibile solo ai mezzi di soccorso o ai mezzi di carico e scarico merci. Le auto provenienti da Sant'Antonio che intendono proseguire per viale Mazzini saranno smistate su via Alcide De Gasperi che diverrà a doppio senso di marcia con l'eliminazione dei parcheggi a raso. Chi prosegue per Corso della Repubblica sarà costretto a percorrere la salita di via Fratelli Bracaglia e davanti all'Arco di Campagiorni scegliere se entrare in centro storico proseguendo per via Angeloni, svoltare a destra per via Moccia e raggiungere via Fosse Ardeatine oppure, questa è un'altra novità, svoltare a sinistra e percorrere via Maccari che vedrà invertito il suo senso di marcia. Chi viene, invece, da via De Gasperi ed oggi svolta a sinistra risalendo Corso della Repubblica non potrà più farlo, ma dovrà proseguire dritto sino a Largo Sant'Antonio (si sta studiando la possibilità di realizzarvi una mini rotatoria per regolamentare meglio il traffico anche se c'è il problema del raggio di curvatura dei bus che da viale Napoli si immettono su viale Marconi). Rivoluzionata anche la viabilità di piazza VI Dicembre. L'attuale senso unico di marcia tra viale Mazzini e via Alcide De Gasperi sarà invertito per consentire alle auto provenienti da Sant'Antonio di immettersi su viale Mazzini. Chi da viale Mazzini è diretto verso via De Gasperi transiterà all'interno del parcheggio di piazza VI Dicembre. Chi dalla curva Zallocco scenderà per viale Mazzini e vorrà dirigersi verso via De Gasperi non potrà più svoltare a sinistra come ora ma proseguire verso la discesa ed immettersi su piazza VI Dicembre poco dopo l'ingresso alla vecchia sede comunale.Qui si perderà qualche posto auto, ma sostanzialmente il parcheggio resterà immutato e garantito anche al centro dell'area. Due le perplessità manifestate dai commercianti di Corso della Repubblica ubicati prima di Largo Turriziani e da residenti ed esercenti del centro storico. I primi con la chiusura del Largo temono che i flussi di traffico smistati determinino ricavi in ribasso. I secondi temono invece un'ulteriore incremento di auto all'interno delle mura. Sul fronte lavori sia il cantiere dei Piloni (gestito dalla società Tetraconsult) che quello di Largo Turriziani (ad opera della Cst Architects), condotti poi dalla stessa impresa, stanno procedendo bene. La nuova viabilità sarà accompagnata anche dal rifacimento delle arterie sotto il profilo manutentivo e della segnaletica stradale orizzontale e verticale. La riqualificazione dei Piloni dovrebbe terminare entro l'inizio di giugno mentre quella di Largo Turriziani entro luglio. Insomma il volto di Frosinone è pronto a rivivere una nuova era e a dimenticare il degrado e l'abbandono che ha caratterizzato questa area per decenni.