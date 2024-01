Lunedì 8 Gennaio 2024, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 09:50

Carrozziere malmenato da una intera famiglia africana che pretendeva la restituzione dei soldi anticipati per l'acquisto di un'auto poi sfumato. Gli aggressori (marito, moglie uno zio e con c'erano anche due ragazzini) hanno teso una sorta di agguato all'uomo, un 50enne di Ceprano, in una stazione di servizio sulla Casilina, nel territorio di Ripi.La vicenda è iniziato quando un immigrato della Nigeria aveva contattato il carrozziere per l'acquisto di una BMW al prezzo di 3500 euro. Aveva dato un acconto 1000 euro. Siccome c'erano delle riparazioni da fare, il cepranese gli aveva detto che la vettura l'avrebbe ritirata non appena pronta. Secondo però quanto riferito dal carrozziere, l'acquirente non si era più visto. Contattato telefonicamente, l'immigrato aveva detto di trovarsi in Africa e che la restante somma per saldare la macchina gliel'avrebbe consegnata la moglie. L'uomo seguendo le istruzioni del nigeriano si era recato nella sua abitazione e proprio la coniuge gli aveva dato altri mille euro. A quel punto, sempre secondo quanto riferito dal carrozziere nella denuncia, il rapporto con la famiglia africana si era interrotto Lo straniero, non solo non aveva saldato la somma, ma non si era nemmeno recato all'appuntamento presso l'agenzia per il passaggio di proprietà. Così che il carrozziere ha deciso di vendere l'auto ad un'altra persona. L'acquirente nigeriano però successivamente si è rifatto vivo e appreso che l'auto era stata venduta da un'altra persona ha preteso la restituzione dei soldi che aveva sborsato. Ma il carrozziere quel denaro non lo aveva più.Lo scorso 2 gennaio, quando il carrozziere che era stato chiamato da una signora rimasta in panne, si era recato nei presso dell'Energas sulla Casilina per cercare di far ripartire la vettura. E proprio lì si è trovato davanti l'intera famiglia africana. L'uomo con cui aveva trattato l'affare, e un suo familiare, lo hanno preso a pugni mentre la moglie continuava ad insultarlo. Nel parapiglia al ciociaro sono stati portati via poi gli ha tolto gli occhiali e strappato dalle mani anche il telefono cellulare A sedare gli animi i carabinieri chiamati da alcuni presenti. Sono stati acquisiti i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza. Nel frattempo il carrozziere ha denunciato la famiglia africana.