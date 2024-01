Lunedì 8 Gennaio 2024, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 09:54

Torna la neve sui Simbruini e a Campo Staffi è corsa alla ricerca del gestore. Da ieri mattina, come annunciato dalle previsioni meteo, la dama bianca è tornata a imbiancare le vette dei Monti Simbruini regalando il tipico paesaggio invernale ai due comprensori sciistici ciociari: Campo Staffi e Campocatino. Al momento la neve è comparsa sopra i 1600 metri e già nella tarda mattinata di ieri si erano posati una decina di centimetri di neve che ha riacceso le speranze degli appassionati di sporti invernali e degli operatori turistici per inaugurare finalmente il circo bianco. Si spera che nel corso della settimana arrivino altre perturbazioni e che le nevicate possano creare quel manto sufficiente a battere le piste per la gioia degli sciatori.In caso di prossime e cospicue nevicate, dunque, si potrebbero finalmente aprire gli impianti di risalita a Campocatino, nel comune di Guarcino, dove è tutto pronto per iniziare la nuova stagione. «Al momento sono caduti 6-7 centimetri. Tutto dipenderà da quanta ne farà nei prossimi giorni come sembra. Quella di oggi (ieri ndr.) fanno sapere da Campocatino non è stata una perturbazione di quelle importanti in quanto ha nevicato per lo più sulle alture». I gestori della località invernale di Campocatino non si sbilanciano sull'apertura: «Vediamo nei prossimi giorni quale sarà la situazione, ma al momento le condizioni del manto nevoso non ci sono ancora. Se nevicasse ancora si potrebbe pensare di aprire qualche impianto ma, per ora, rimaniamo in attesa di altre precipitazioni. In ogni caso aggiungono dalla Lvs Rental Srl - noi siamo pronti già da settimane».Diverso lo scenario a Campo Staffi e non per la presenza della neve che, come abbiamo detto, da ieri ha ricoperto di nuovo le vette delle montagne, quanto per la questione del gestore.A distanza di una settimana dall'ultimo annuncio via social del sindaco di Filettino, Paolo De Meis, che ha riacceso le speranze di aprire Campo Staffi per l'interessamento di una ditta dopo due bandi andati deserti, la situazione è questa: la società si era detta disposta a gestire gli impianti ma aveva messo alcuni paletti.Il Comune, dunque, preso atto che alla scadenza del secondo avviso, nonostante fossero stati invitati 47 operatori economici con i requisiti di legge, non era stata presentata alcuna offerta, è dovuto correre ai ripari. È stata riaperta per la terza volta la procedura in modo da consentire anche ad altri potenziali gestori di presentare la loro proposta. Il nuovo avviso scadrà domenica prossima. Il disciplinare prevede l'apertura obbligatoria nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, mentre l'apertura degli altri giorni della settimana sarà lasciata alla discrezionalità dell'offerente per cercare di alleggerire i costi di gestione. Occhi puntati al cielo in attesa di altre abbondanti nevicate, dunque, e grande aspettativa a Filettino per l'esito del terzo bando.