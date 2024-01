Domenica 7 Gennaio 2024, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Inseguimento al cardiopalma la scorsa notte nel capoluogo ciociaro a causa di un quarantenne pregiudicato che ha forzato un posto di blocco dandosi alla fuga. L'episodio, che poteva avere conseguenze ben peggiori, si è verificato dopo la mezzanotte nella parte bassa della città. Gli agenti della sezione Volanti già da tempo avevano attenzionato il 40enne noto alle forze dell'ordine per una sfilza di reati. A dire il vero l'uomo risulta essere "specializzato" nei furti in appartamento e nei negozi.Così quando la scorsa notte lo hanno intercettato a bordo di un furgone che tra l'altro risultava anche rubato, gli hanno subito intimato l'alt. Ma il quarantenne invece di fermarsi ha pigiato ancora di più l'acceleratore e ne è nato un inseguimento. I poliziotti lo hanno tallonato fino a quando in via Tiburtina l'uomo, proprio a causa dell'alta velocità, ha perso il controllo del furgone che si è ribaltato finendo la corsa in mezzo alla strada. A quel punto gli agenti sono riusciti a bloccarlo e ad ammanettarlo. Nel corso della perquisizione del veicolo sono stati trovati arnesi atti allo scasso. Forte dunque il sospetto che a quell'ora della notte si trovasse in giro per la città per mettere a segno qualche colpo. Il quarantenne, che è stato accompagnato presso gli uffici della Questura, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di arnesi. Ieri mattina si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto. Grazie alla tempestività e all'intuizione dei poliziotti, il pregiudicato è finito di nuovo dietro le sbarre. A suo carico ci sarebbe una sfilza di reati soprattutto per quanto riguarda la criminalità predatoria.In questi giorni di festività natalizie, che allettano non poco i ladri, il questore di Frosinone ha predisposto dei servizi di controllo mirati soprattutto nelle zone della città considerate maggiormente a rischio per quanto riguarda i furti nelle abitazioni. In alcuni quartieri i controlli sono stati potenziati.