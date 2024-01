Giovedì 4 Gennaio 2024, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 09:26

I NUMERI

Oltre un mese di stop per gli operai dello stabilimento Fca Cassino Plant. I cancelli dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano si sono chiusi lo scorso 30 novembre e si sarebbero dovuti riaprire a partire da lunedì 8 gennaio.Tutto slitta di circa dieci giorni, ecco la road-map per la ripartenza: nello specifico, la festività del santo patrono ricorrente il 23 gennaio, verrà anticipata al giorno 8 gennaio 2024 con conservazione di tutti i benefici.«La ripresa produttiva - spiega la dirigenza aziendale in una comunicazione indirizzata agli operai - è stata così riprogrammata: l'avviamento degli impianti ci sarà lunedì 15 gennaio. L'inizio della produzione, giovedì 18 gennaio». Significa cioè che la serrata durerà complessivamente quasi cinquanta giorni. Mirko Marsella, segretario provinciale Fim Cisl, spiega che la situazione è tutt'altro che facile: «Non è una notizia positiva quella relativa allo slittamento, ma quando ci sono lavori così complessi come quelli che si stanno svolgendo all'interno del reparto montaggio per inserire le nuove linee della Stla Large possono succedere imprevisti tecnici». Per la Fim-Cisl, intanto, è tempo di bilanci: domani, venerdì 5 gennaio, il segretario nazionale Ferdinando Uliano illustrerà il report relativo alla produzione e all'occupazione negli stabilimenti Stellantis italiani.Al 31 dicembre del 2022 lo stabilimento di Stellantis contava 3.070 dipendenti con una produzione di 55.000 vetture, il 25,7% in più rispetto all'anno precedente. Quest'anno, invece, la produzione dovrebbe essere in netto calo, considerando che sono stati 54 i giorni di sospensione dovuti alla solidarietà, e con molta probabilità, dal momento che ci sono state molte uscite anticipate, anche l'occupazione vedrà un segno meno rispetto al Consuntivo 2022. Una situazione, questa, che preoccupa tutti i sindacati ed in particolar modo la Fiom-Cgil che con la delegata dell'indotto Rosa D'Emilio mette sottolinea le tante criticità e spiega: «Il 2023 È stato un anno caratterizzato da un clima di profonda incertezza sul futuro, tanti gli annunci e pochi i fatti concreti a favore delle lavoratrici, dei lavoratori e della loro dignità. L' assenza di un piano industriale e le continue fermate hanno determinato un peggioramento delle condizioni di lavoro e una forte diminuzione dei salari dovuto all'utilizzo degli ammortizzatori sociali. In questi ultimi anni - spiega la sindacalista - è drasticamente sceso il numero degli occupati attraverso l'utilizzo delle uscite incentivate che purtroppo non sono state scelte solo da persone vicine all'età pensionabile ma anche da tanti giovani. Questo deve essere un forte campanello di allarme rispetto a quelle che sono le condizioni in cui versano le persone all'interno della fabbrica. Venendo al presente, la sindacalista della Fiom-Cgil lancia un ulteriore monito e ricorda che "quando Tavares venne a Cassino non parlò di investimenti ma di riduzione di costi che quindi si sono tradotti in tagli del costo del personale e tagli dei servizi».Intanto un'altra organizzazione sindacale, l'Uglm, con il segretario Spera si prepara all'incontro in programma per il 1° febbraio. «Apprezziamo l'impegno del Governo nell'aver convocato un incontro plenario sull'Automotive a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, per giovedì 1 febbraio 2024. L'anno nuovo sia di buon auspicio per il settore». E' quanto dichiara il Segretario Nazionale dell'Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera per il quale, «il tavolo sarà presieduto dal responsabile del Dicastero delle Imprese e del Made in Italy, Ministro Adolfo Urso e verterà sul nuovo Piano incentivi. L'UglM ritiene di notevole considerazione discutere su fondamentali basi tra cui, i pilastri del Piano che sono lo svecchiamento del parco auto e il rilancio della produzione di veicoli in Italia».