Fiuggi sede del G7in autunno. La cittadina termale ciociara si appresta a stare sotto i riflettori dei media mondiali grazie alle prossime riunioni del G7. La notizia è comparsa ieri sul sito del ministero degli affari esteri. «Dal 1 gennaio comunica la Farnesina - l'Italia ricopre la presidenza del G7, un foro che negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante nella tutela del sistema internazionale basato sulle regole e i valori democratici e nel far fronte alle sfide del nostro tempo».«Sotto la guida del vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani prosegue la nota ufficiale - verranno organizzate quattro delle riunioni ministeriali G7: due riunioni dei Ministri degli Esteri ad aprile (Capri) e poi in autunno a Fiuggi; una riunione dei Ministri del Commercio Internazionale a luglio (Reggio Calabria) e una riunione dei Ministri dello Sviluppo in autunno (Pescara)».Fiuggi, dunque, dove risiede il vice premier Tajani, compare tra le località italiane che ospiteranno i grandi del mondo con la conseguente visibilità e ritorno in termini turistici. Gongola il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini, nell'apprendere l'importante novità anche se sui social dichiara che «in Comune a tutt'oggi (ieri ndr) non abbiamo ricevuto conferme ufficiali». «La notizia che Fiuggi sarà sede di una delle riunioni dei Ministri degli Esteri del G7 sottolinea Baccarini - ci fa enormemente piacere e ci ripaga anche del lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi cinque anni nel mettere a disposizione, in questo caso della Farnesina, tutti gli asset dei quali la nostra città dispone come il nuovo Palacongressi, il teatro comunale totalmente restaurato e restituito agli antichi splendori. Così come Palazzo Fiuggi autentico fiore all'occhiello su scala mondiale nel settore della ricettività legata al benessere e al lusso. Senza tutto questo oggi non saremmo qui a parlare di "G7 a Fiuggi».Baccarini rivela un retroscena che ha portato alla notizia del giorno. Il 15 giugno scorso, infatti, la Delegazione per la presidenza italiana del G7 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, guidata dal Ministro Plenipotenziario Nicola Lener, si è recata a Fiuggi «con il preciso scopo di valutare se vi fossero le strutture necessarie per una "ministeriale" del G7. Ricordo ancora le sue parole di congratulazioni ed apprezzamenti per la nostra Fiuggi», dichiara soddisfatto il sindaco che ringrazia Antonio Tajani «per essersi speso in questa direzione».Tra gli asset a disposizione degli ospiti del G7 un posto di primo piano è occupato dal Palacongressi, la struttura da 1800 posti su una superficie di 2200 metri quadrati progettata dall'Ati costituita per la realizzazione dell'edificio tra lo Studio Valle di Roma e Workshop7_architettura di Fiuggi e inaugurata il 6 maggio 2023.