«Mentre facciamo memoria di una nascita, la nascita tra noi del Signore della vita, non possiamo chiudere gli occhi davanti ai drammi di chi la vita se la toglie, per disperazione e per avere smarrito il suo senso, per la paura o per la vergogna di non riuscire a dare dignità alla propria esistenza e a quella dei propri cari a causa della crisi economica o della mancanza di lavoro». Un messaggio forte quello che dom Luca Fallica, per la prima volta da abate di Montecassino, ha diffuso dall'abbazia la vigilia di Natale. Il messaggio di dom Luca richiama i fatti di cronaca che recentemente hanno sconvolto la città Martire e l'intero Cassinate: la morte di un 60enne che sopraffatto dalla crisi economica ha deciso di farla finita. Parole che invitano ad una riflessione profonda. «Gesù dice l'abate Luca - è nato per salvarci, ma è nato nella nostra carne umana anche per dare dignità e responsabilità alla nostra condizione umana». Il messaggio del successore di San Benedetto si conclude con l'auspicio: «Il Natale di Gesù dà valore ed efficacia ai nostri piccoli gesti, desidera che siano gesti che intessono fasce di tenerezza e di cura, affinché possiamo nutrire con il nostro impegno la fame di vita e di speranza del nostro tempo, della nostra gente».Enzo Salera, sindaco di Cassino, ha scelto l'Emporio solidale, simbolo di solidarietà per eccellenza, per diffondere il suo messaggio di auguri ai cassinati. Una scelta dettata dal momento storico che il territorio vive. Negli ultimi mesi, in particolare, dopo la sospensione del reddito di cittadinanza, le richieste di aiuto arrivate al Comune si sono moltiplicate. Nei locali dove le famiglie bisognose ricevono aiuti, Salera ha detto: «Le difficoltà sono aumentate nell'ultimo anno a causa dell'aumento del costo della vita». Poi ha sottolineato:«È per questo che ho deciso di fare gli auguri di Natale dall'Emporio solidale del comune di Cassino. In questo luogo è possibile ricevere ma anche donare» ha specificato ancora Salera, che con pochissime parole ha voluto sensibilizzare le persone che hanno abbondanza di beni' a donare. Di qui l'appello a chi si trova in una condizione privilegiata a dare, al fine di consentire «alle persone meno abbienti di vivere le festività di Natale in serenità». Quello appena trascorso è stato un Natale difficile per numerose famiglie del Cassinate strette nella morsa della crisi. Nonostante la situazione non rosea, i cittadini hanno potuto contare su una rete di sostegno forte e coesa, grazie all'Emporio. «Dalla scorsa primavera rivela l'assessore alla Coesione sociale Luigi Maccaro ha distribuito dieci tonnellate di alimenti».Intanto a Montecassino è stata inaugurata l'esposizione permanente del Presepe Napoletano del 700. Nel Chiostro dell'archivio è stata esposta la collezione abbaziale di pastori napoletani in parte risalente ai secoli XVIII e XIX e in parte acquisiti nell'immediato dopoguerra dall'allora abate Idelfonso Rea. Con il taglio del nastro si conclude un progetto iniziato mesi fa, che ha riguardato il recupero dei personaggi e degli animali della collezione abbaziale. Il restauro è stato curato dal M° Carlo Iacoletti di Napoli, appartenente alla famiglia Catello, uno dei più importanti collezionisti storici di pastori napoletani del 700 e nipote dell'ingegner Eugenio Catello che negli anni della ricostruzione collaborò con l'Abate Rea al restauro del patrimonio artistico sopravvissuto ai bombardamenti. La seconda fase del progetto invece ha riguardato la realizzazione di una struttura adeguata a contenere la scenografia donata a Montecassino dal professor Rosario Di Fazio, cultore cassinate di presepe napoletano del 700, che ha curato l'allestimento della mostra permanente.