Un furto nella notte tra Natale e Santo Stefano al bar Freedom di Coreno Ausonio. Malfattori hanno messo a soqquadro il locale portando via denaro contante all'interno delle slot e i soldi che erano in cassa. Un bottino abbastanza ingente, considerando anche i danneggiamenti subiti: la conta dei danni e la stima del bottino è ancora da effettuare con precisione, ma dovrebbe certamente superare le migliaia di euro, ragion per cui il titolare, Antonio Lavalle, ha annunciato di voler alzare bandiera bianca: «Dopo l'ennesimo furto getto la spugna. Mi arrendo, non ce la faccio più! Il Freedom è ufficialmente in vendita. Valuto qualsiasi proposta. Voglio mollare, ho bisogno di serenità». Il rammarico del titolare del noto bar situato nel piccolo comune della Ciociaria ai confini con il Sud Pontino, è motivato dal fatto che non è la prima volta che si verificano episodi del genere: il locale già in passato è stato preso di mira da bande di malviventi.Il 13 dicembre 2017 alcuni malviventi si erano intrufolati nel bar Freedom, in viale della Libertà, all'ingresso del paese, e avevano portato via un bottino da tremilacinquecento euro: quindi, per asportare anche il pesante e ricco cambiamonete per le slot machine del bar, avevano poi rubato anche un'automobile parcheggiata in un garage sotto un palazzo poco distante.Non è stato quello il primo furto, già negli anni precedenti c'erano stati altri colpi. Altri ancora si sono susseguiti tra il 2017 e il 2022: quello che si è consumato nella notte tra Natale e Santo Stefano di quest'anno è il sedicesimo in circa dieci anni. Una situazione divenuta effettivamente insostenibile. Le indagini sono affidate come sempre ai carabinieri della compagnia di Pontecorvo agli ordini del capitano Bartolo Taglietti: si cercherà di scavare anzitutto nei dispositivi di sorveglianza anche se la speranza è nelle telecamere del circuito comunale, perché all'interno del locale sembrerebbero non esserci telecamere.L'ondata di furti all'interno dei bar è iniziata lo scorso mese di novembre a Cassino e sembra non essersi interrotta: l'intero territorio è sotto scacco, nonostante i controlli delle forze dell'ordine. Nelle scorse settimane i carabinieri di Cassino hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 47enne residente nella città martire, ritenuto il responsabile dei furti che si sono verificati lo scorso mese di novembre. Il primo locale ad essere stato preso di mira era stato il bar Caffè e Sfogliatelle' nella centralissima piazza Labriola, a due passi dal Palazzo di Giustizia. Qualche giorno più tardi, un altro furto ad un altro bar di via Verdi. E sempre a novembre sono stati messi a segno colpi anche in altri esercizi commerciali della zona. Ad incastrare l'uomo sono state le telecamere di videosorveglianza interne dei locali: hanno immortalato il 47enne mentre si dirigeva al registratore di cassa. Magro, il bottino: nelle casse dei locali, infatti, il più delle volte c'erano solo alcuni spicci. Ingenti però i danni per i titolari delle attività dal momento che l'uomo, per intrufolarsi, ha danneggiato le porte esterne. Diversa, invece, la reazione del titolare del bar Freedom a Coreno Ausonio che ha annunciato di voler gettare la spugna e ha spiegato di voler mettere in vendita il bar perché ormai stufo dei tanti, troppi furti, ai danni del suo locale.