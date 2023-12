Mercoledì 27 Dicembre 2023, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 09:02

I PRECEDENTI

Addobbi e decorazioni di Natale distrutti dai vandali che, nei giorni delle festività, non hanno trovato di meglio da fare che approfittare delle ore notturne per distruggere quanto era stato realizzato dai residenti del quartiere, quello di San Paolo, ad Anagni. Atti che, per fortuna, sono stati puntualmente registrati dalle telecamere della zona: la speranza è che adesso la presenza delle immagini possa permettere alle forze dell'ordine di risalire in tempi rapidi all'identità degli autori.A denunciare l'accaduto, nei giorni scorsi, proprio durante le feste di Natale, sono stati alcuni residenti della zona San Paolo, popolare quartiere all'interno del centro storico della città di Anagni. Un quartiere, come tanti altri, addobbato e decorato proprio per le festività del Natale. E invece, come hanno denunciato alcuni residenti la mattina del 25, molte di queste decorazioni sono state distrutte, hanno detto i residenti, da "adolescenti che si ubriacano e vengono sotto casa". Tra le segnalazioni, anche il fatto che numerose luci di Natale sono state distrutte, altre sono state staccate da alcuni portoni; in un paio di casi alcuni addobbi sono stati staccati dalle facciate delle case. Insomma, un quadro desolante che è stato giustamente segnalato dai residenti, i quali hanno espresso tutto il disagio per non poter mettere le loro decorazioni perché oggetto di un sistematico atto di vandalismo da parte di chi, evidentemente, non ha di meglio da fare. Per non parlare, hanno detto sempre i residenti della contrada, dell'atteggiamento di chi, nella zona, ostacola il transito dei pedoni, spesso con bambini piccoli, parcheggiando male.Non è purtroppo la prima volta che ad Anagni succedono cose di questo tipo. Solo pochi giorni fa, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, infatti, il parco di Pantanello, popolare contrada nella parte bassa della città dei papi, era stato vandalizzato. Ignoti, dopo aver distrutto il cancello di ingresso, approfittando dell'ora notturna, avevano distrutto completamente gli allestimenti natalizi ed i giochi che erano stati sistemati dai volontari e dai residenti della zona in occasione del Natale. A segnalare l'accaduto erano stati alcuni dei residenti che, quando avevano visto quello che era successo, non avevano potuto fare altro che chiamare i carabinieri per i rilievi, necessari a far scattare le indagini del caso. Anche in questo caso, per fortuna, sono state registrate alcune immagini dalle telecamere della zona. Immagini che potrebbero far risalire, in tempi brevi, all'identità di chi ha lasciato danni nel parco.