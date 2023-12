Sabato 23 Dicembre 2023, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 09:49

A Boville Ernica si commemora già la "Strage di Colle San Paolo", quel 7 agosto 1943 in cui 24 cittadini morirono per l'esplosione di un deposito di munizioni nel boschetto vicino a Casamari. Non tutti, però, conoscono il massacro di contadini avvenuto esattamente ottant'anni fa nella non lontana zona di Ara Castello. "L'eccidio di Boville", all'antivigilia di Natale, è una storia che rispolverò la Pro loco del borgo ciociaro ormai vent'anni fa. Rischierebbe di essere dimenticata se non fosse tramandata da libri come "Il dolore della memoria", opera dei coniugi Angelino Loffredi e Lucia Fabi (nella foto), ex sindaco e storica insegnante di Ceccano. Hanno scritto a riguardo anche altri ricercatori come Baris e Salvatori, ma è una tremenda storia perlopiù tramandata oralmente e affidata alla conservazione della memoria.È una mattina grigia quella del 23 dicembre 1943, quando si consuma una cruenta spedizione punitiva dei soldati nazisti contro povera gente di campagna difesasi col fuoco dall'ennesima razzia di bestiame. «Si venne a sapere che i tedeschi provenienti dal presidio di "Ruscitto" si stavano avvicinando - si narra -. Alla loro vista, alcuni contadini spararono mettendoli in fuga. La soddisfazione, per aver salvato le proprie bestie, fu grande ma di breve durata. Alle ore 11, quando incominciò a piovere, i nazifascisti ritornarono numerosi e agguerriti. Fra questi c'era anche un losco figuro di Ripi ben conosciuto per la partecipazione a tali scorrerie».Quattro persone sono vittime di esecuzioni in piena regola, mentre un'altra riesce a salvarsi miracolosamente per ben due volte. Inizialmente viene freddata Emma Albrizzi, moglie di Giovanni Iaboni e madre di sette figli, mentre raccoglie il fieno per gli animali. Poi la scarica di mitra verso l'appena ventenne Armando Santopadre, tra i giovani che aveva sparato con i fucili per mettere fine ai saccheggi. Gli altri si dileguano, mentre lui si nasconde in una mangiatoia non sapendo di essere pedinato dai tedeschi. È poi la volta di Raffaele Malandrucco, che se li vede entrare in casa e sta per invitarli a prendere qualcosa da mangiare. Neanche il tempo di dirglielo e una pallottola gli recide la trachea. Muore davanti alla moglie Carolina Botticelli, che stava cuocendo pane e pizza. Il genero Giovanni Diana, nel mentre, si rifugia dietro alle botti in cantina. Mitragliate e bombe a mano lo annientano: «Viene trovato irriconoscibile in un lago di vino rosso misto a sangue». Il destino, però, vuole doppiamente che l'eccidio non spezzi anche la vita di Tommaso Malandrucco, fratello di Raffaele. I soldati stanno ormai portando via tutto il bestiame dei contadini ammazzati. Si trova nell'ultima stanza della cantina, salvo perché nascosto dietro una spianatoia che aveva deviato i colpi. «Tommaso esce dal nascondiglio e trova i corpi di Giovanni e del fratello - raccontò Gino Albimonti nel 2000 per la Pro loco di Boville -. Di fronte a quelle immagini orribili, non riesce a controllare il dolore e la paura, prende una corda e prova ad impiccarsi ad un albero poco distante dall'abitazione». Interviene, però, un angelo custode dalla collina di fronte. «Il fratello Angelo, sentendo i colpi di arma e il suono delle bombe a mano, corre per conoscere quanto accaduto - si legge ancora dal libro "Il dolore della memoria" -. Si trova il corpo del fratello appeso all'albero e con molta prontezza tronca la fune. Una vera fortuna: Tommaso per la seconda volta si salva dalla morte».