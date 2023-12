Frosinone, la superstrada Sora-Cassino riaprirà prima di Natale. Sicurezza, 1,5 milioni per altri lavori

Lo aveva assicurato ad Atina nel corso di un convegno sulle aree interne e la promessa è stata mantenuta: il tratto della Sora-Cassino compreso tra Atina e Sant'Elia Fiumerapido sarà riaperto alla viabilità venerdì, cioè tra due giorni, a ridosso della vigilia di Natale. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, che nei giorni scorsi sul cantiere allestito sull'asse viario, uno tra i più importanti della Ciociaria, aveva effettuato un sopralluogo insieme con tecnici e responsabili dell'Anas per verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Il tratto in questione, lungo una decina di chilometri e che conduce alla città martire, è stato chiuso il 5 novembre scorso dopo che dal costone laterale si erano staccati alcuni massi, poi finiti sulla carreggiata.

Fortunatamente, in quel frangente non sono state colpite auto. Ora, dunque, dopo gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino eseguiti sulla parete rocciosa, saranno rimosse le barriere e l'arteria tornerà a essere interamente percorribile.

«Venerdì 22 dicembre sarà finalmente riaperta alla viabilità la superstrada Cassino-Sora, chiusa nel tratto compreso tra lo svincolo di Atina e Sant’Elia Fiumerapido - ha annunciato Ciacciarelli -. Una situazione che ha arrecato fortissimi disagi alla circolazione dal momento che ha interessato un tratto fortemente trafficato e che rappresenta uno dei principali collegamenti con la regione Abruzzo». Sulle opere eseguite ha aggiunto: «Posso affermare con soddisfazione che, anche grazie al costante lavoro di collaborazione istituzionale con Anas, la tabella di marca è stata pienamente rispettata».

A causare la caduta dei massi sono stati movimenti dovuti al dissesto idrogeologico e su questo l'assessore ha sottolineato: «Un fattore questo che deve farci ragionare su quanto sia importante intervenire in un’ottica di tutela preventiva e che ci ha indotto a prevedere ulteriori lavori di messa in sicurezza lungo il tratto in questione per un totale di un milione e mezzo di euro».