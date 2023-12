Frosinone, via libera della Provincia al bilancio. Agenzia Formazione, proroga di un anno

Via libera definitivo al bilancio di previsione 2024 e a quello pluriennale 2024-2026 dell'amministrazione provinciale di Frosinone. Il disco verde è arrivato, all'unanimità, dall'assise di piazza Gramsci, che ha licenziato anche il documento unico di programmazione. E' stata l'ultima seduta dell'anno, poi nel 2024 si tornerà in aula con l'assemblea che uscirà dalle elezioni in programma venerdì. Non sono state aumentate le tariffe né le imposte.

A chiusura dei lavori il presidente Di Stefano ha formulato “gli auguri di Buon Natale a tutti i cittadini della provincia di Frosinone, a tutti coloro che lavorano all’interno della Presidenza, negli uffici della Provincia e ai consiglieri”.

Ha poi ringraziato le uscenti non ricandidate, “la consigliera Stefania Furtivo e la vicepresidente Valentina Cambone: grazie per tutto quello che avete fatto per la nostra provincia. È sicuramente un arrivederci. È un dispiacere non avervi più qui nei prossimi due anni, ma sono sicuro che saprete farvi valere altrove”.

Il Consiglio ha approvato anche gli adempimenti inerenti alla ricognizione delle partecipazioni possedute, oltre alla proroga dell’attività dell’Agenzia Frosinone Formazione e Lavoro fino al 31 dicembre 2025. Votati a scrutinio segreto i tre componenti del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Frosinone Formazione e Lavoro.