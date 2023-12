Mercoledì 20 Dicembre 2023, 09:52

Maurizio Cruciani, 55 anni, impiegato pubblico, è il tifoso ospite dello spazio dedicato ai supporter giallazzurri.

Come è nata la sua passione per il Frosinone?

«Fin dalla metà degli anni 80 ho iniziato a seguire il Frosinone sia in casa che in diverse trasferte. Ne ricordo alcune come Potenza, Nocera, Campobasso, Nola. Da quella in Basilicata tornammo con i vetri dei pullman rotti per una sassaiola dei tifosi avversari. La passione per il calcio nacque quando mio cugino mi portò a vedere la Roma. Poi essendo di Frosinone non potevo non seguire le sorti della squadra della mia città».

Come le sembra la squadra?

«La più forte della storia. Adesso andare allo stadio è divertente, le partite sono emozionanti ed è bello avere la sensazione che ce la possiamo giocare con tutti».

Cosa le piace di più di questa rosa?

«La dinamicità del gioco, mai statico, fermo o dormiente, ma un gioco che può creare occasioni da gol. La mano di Di Francesco si vede».

Cosa manca?

«Ci vorrebbe una panchina più lunga che possa sopperire a mancanze per infortuni o squalifiche, fermo restando che stiamo parlando di una squadra giovanissima».

Il Frosinone che nella storia ricorda con maggiore affetto?

«La prima volta in Serie A con la squadra di Stellone composta da molti giocatori che provenivano dalla C. Nonostante la mancata salvezza è stato il campionato più emozionante».

Il suo idolo canarino del passato?

«Luciano Malaman, centrocampista offensivo in C2 per la sua dinamicità. Aveva una punizione devastante, tipo Roberto Carlos. Un pensiero va anche ad Antonio Colagiovanni recentemente scomparso non solo per le sue doti di calciatore ma anche sotto il profilo umano».

Idolo del presente?

«Soulè assomiglia tanto a Dybala, tecnicamente eccelso, veloce, con una grande visione di gioco. Ogni volta che ha la palla, crea un pericolo» .

La partita che ricorda di più?

«Frosinone-Frattese, penultima giornata di campionato del 1985 quando i campani, poi retrocessi, vinsero 2-1 e ci fecero perdere il campionato».

Frosinone può diventare l'Empoli o il Sassuolo della Serie A?

«Assolutamente sì, proprietà solida, stadio bellissimo, ambiente tranquillo, giovani che vogliono venire qui motivatissimi per crescere».

Si salverà il Frosinone?

«Nel girone di ritorno ci sarà da soffrire, ma sono fiducioso che la squadra si salverà».