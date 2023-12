Frosinone, inaugurata a Pontecorvo l'isola ecologica

Inaugurata a Pontecorvo l’isola ecologica: ieri il taglio del nastro. L'area per la raccolta di rifiuti è stata realizzata con un contributo provinciale. Per questo, alla cerimonia, era presente, oltre al sindaco Anselmo Rotondo e agli altri componenti dell’amministrazione comunale, il presidente del Consiglio provinciale Gianluca Quadrini, delegato del presidente di piazza Gramsci, Luca Di Stefano.

Quadrini ha dichiarato: "Questo è il risultato del lavoro sinergico tra gli enti.

La Provincia di Frosinone ha messo a disposizione dei fondi per la creazione dell’isola ecologia perché riteniamo sia uno spazio importate per ogni città e per l’ambiente che ci circonda. In questo modo anche il comune Pontecorvo ha avuto l’opportunità di dedicare uno spazio alla raccolta dei rifiuti evitandone l’abbandono selvaggio sulle strade. Un ringraziamento e i complimenti all’amministrazione comunale di Pontecorvo e al sindaco, Anselmo Rotondo, che ha voluto fortemente cogliere questa opportunità. L’attenzione che in questi anni di governo sta riponendo per il suo territorio è un gran beneficio per l’intera cittadinanza.”