Frosinone, il Pd sceglie sei città italiane per il rilancio: c'è anche Cassino

Sei città italiane per imprimere slancio all'attività politica del Pd e tra queste c'è anche Cassino.

“Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la scelta della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, di indicare Cassino come una delle sei capitali nazionali per il rilancio dell’azione politica del Pd. Una scelta anche simbolica, visto che ricorrerà l’ottantesimo anno dal bombardamento che distrusse la città martire. Sarà l’inizio di un lavoro comune per un’agenda che metta al centro del dibattito, in vista delle Europee, occupazione, giustizia sociale, ambiente”. Così in una nota congiunta il segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone, Luca Fantini, la consigliera regionale dem, Sara Battisti, e il presidente regionale del Pd, Francesco De Angelis.

“Le prossime elezioni - proseguono - rappresenteranno una tappa fondamentale per scrivere nuove politiche di vicinanza alle esigenze dei territori e per evidenziare l’alternativa alle destre. Benissimo che si parta da Cassino, comune amministrato dal centrosinistra e che andrà al voto nel 2024, per questo progetto. È senza dubbio - concludono - un segnale di attenzione anche al lavoro di rinnovamento e alla proposta che come Pd stiamo portando avanti nel nostro territorio”.