Frosinone, conclusi i lavori sulla frana lungo il fosso Gorga Grande a Broccostella

Il Consorzio di bonifica Conca di Sora ha effettuato e completato i lavori di manutenzione generale lungo il fosso Gorga Grande, nel comune di Broccostella. Ad annunciarlo lo stesso ente consortile

«Sono stati effettuati interventi di sfalcio, spurgo, ripristino spondale sul fosso con anche la ripresa di una sezione franata, che metteva a rischio la viabilità locale - spiegano in una nota dal Consorzio -. Il Consorzio Conca di Sora continua con la sua opera di manutenzione generale del reticolo idrografico di competenza e ringrazia istituzioni locali, consorziati, cittadini ed i titolari delle imprese le cui sedi sono ubicate nel perimetro consortile per le segnalazioni e per la collaborazione sempre più fattiva, utile a migliorare costantemente il proprio operato».

«La sinergia e la collaborazione con enti, imprese, cittadini e consorziati - ha sottolineato Sonia Ricci, commissario dei Consorzi di Bonifica della provincia di Frosinone - rappresentano uno degli obiettivi principali della nostra attività a tutela di un territorio magnifico, ma spesso molto delicato dal punto di vista idrogeologico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Restiamo a disposizione di tutte le amministrazioni comunali del territorio per lavorare ancor più a stretto contatto a vantaggio della collettività».