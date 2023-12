Frosinone, superstrada Atina-Cassino: sopralluogo di Anas e dell'assessore Ciacciarelli. Si lavora per la riapertura

Sopralluogo di Anas e dell'assessore regionale all'Urbanistica, Pasquale Ciacciarelli, sulla superstrada Sora-Cassino, nel tratto che da Atina conduce alla città martire, dove il 5 novembre alcuni massi rotolati dalla montagna sono finiti sulla carreggiata. Da quel giorno quella striscia di asfalto è stata chiusa fino a Sant'Elia e il traffico deviato.



“Attraverso il sopralluogo effettuato stamane con i tecnici e i responsabili di Anas per verificare lo stato di avanzamento dei lavori, ho potuto con soddisfazione constatare concretamente quanto già rilevato nei giorni precedenti attraverso la costante corrispondenza e interlocuzione avviata con Anas, ossia l’ormai prossima ultimazione degli interventi messi in campo con conseguente riapertura del tratto stradale - ha spiegato Ciacciarelli -.

Un risultato atteso e dovuto per consentire il ripristino della normale viabilità in ordinarie condizioni di sicurezza, lungo un tratto fortemente trafficato, rappresentando uno dei principali snodi di collegamento con la regione Abruzzo, la cui chiusura ha quindi recato fortissimi disagi non solo ai cittadini della Val di Comino, ma all’intero sistema di trasporto su strada". Poi Ciacciarelli aggiunge: "Quanto accaduto però ritengo debba farci riflettere sull’importanza e sull’esigenza di intervenire, in ottica di prevenzione e non di riparazione, nel contrasto al fenomeno del dissesto idrogeologico, sopratutto in un territorio sotto tale punto di vista fragile. Per tale ragione, come dimostrato con gli ultimi provvedimenti, forte è l’impegno del mio assessorato in materia".