Frosinone, aree interne e criticità: il punto in casa dem. Fantini e Cera incontrano Orfini

Il segretario provinciale del Partito democratico, Luca Fantini, e il segretario del circolo di Trevi nel Lazio, Lidano Cera, hanno incontrato a Roma l'onorevole Matteo Orfini.



“Dopo diverse sollecitazioni dei nostri iscritti - dichiara Cera -, grazie all’impegno del segretario Fantini, ho potuto illustrare al deputato Orfini diverse problematiche inerenti il nostro territorio. Ritengo che l’incontro sia stato molto proficuo. Dare risalto alle questioni di Trevi del Lazio e del suo comprensorio era l’obiettivo che credo sia stato raggiunto. Voglio inoltre sottolineare la grande disponibilità verso il nostro territorio da parte di Matteo Orfini e ringrazio il segretario provinciale Fantini e la federazione provinciale per essersi messi a disposizione dopo le nostre richieste”.



“Le aree interne - ha aggiunto Fantini - e i piccoli comuni, viste le peculiarità del territorio della provincia di Frosinone, sono al centro della nostra azione politica. Il rischio spopolamento, il venir meno di alcuni servizi fondamentali, i problemi relativi agli istituti scolastici devono essere centrali in una discussione di rilancio territoriale. L’onorevole Orfini, che ringrazio, ha mostrato la solita attenzione alle nostre problematiche. Ora al lavoro congiuntamente per risposte vere alle nostre comunità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA