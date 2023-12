San Donato, si rinnova l'appuntamento con "Famiglia d'Africa": sabato l'iniziativa di beneficenza

Si rinnova, a San Donato Val di Comino, l'appuntamento all'insegna della solidarietà dedicato a “Famiglia d'Africa”. Giunto all'undicesima edizione, da anni ormai si caratterizza per la nutrita partecipazione di giovani e famiglie che non vogliono mancare all'aperitivo di beneficenza. Un'iniziativa nata, appunto, con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i progetti con finalità sociali portati avanti dall'associazione.

L'evento, ancora una volta promosso da Francesco Rosa, è in programma sabato 9 dicembre, a partire dalle 18.30, al “Caffè Cautilli”, in piazza Carlo Coletti.

Anche quest'anno il ricco cartellone prevede dalle 16 uno spazio riservato ai bambini e a seguire la possibilità di gustare prelibatezze locali e vini di qualità, il tutto offerto da produttori e alcune attività del posto e della Val di Comino. Bianchi e rossi saranno serviti al calice dai sommelier Mauro Leone, Mirko Pellegrini, Marco Salvucci e Selena Cardinali.

I partecipanti per fornire il proprio contributo con un gesto di generosità dovranno acquistare un tagliando al costo di 15 euro: comprende tre calici di vino e una degustazione al buffet. L'aperitivo sarà accompagnato da tanta musica live: si parte alle 19 con il duo chitarra&voce de “Le Cherries”, formato da Cinzia Cucchi e Arianna Quintiliani, e si prosegue con Serena Pagnani e Gianluigi Di Bona che si esibiranno in concerto con i loro allievi della scuola di musica “Thats all Folks”. Ci sarà spazio, inoltre, per il coinvolgente live-painting di Silvia Gallo, in arte Silvia Black, e per l’asta dei lavori artistici offerti da Enrico Rossi, in arte Ugo, da Rocco Alonzi e dagli allievi della scuola primaria di San Donato Val di Comino. Sarà anche possibile acquistare oggetti di artigianato africano presso lo stand allestito da “Famiglia d'Africa”.

“Mi unisco ai ringraziamenti degli organizzatori - ha detto il sindaco Enrico Pittiglio -, a tutti coloro che generosamente rendono possibile questo evento straordinario. Non posso che rivolgere le mie più sincere congratulazioni agli stessi organizzatori che si spendono con grande dedizione e lo fanno esclusivamente per aiutare il prossimo. San Donato centro di una solidarietà vera e concreta, che valorizza il territorio tendendo la mano a chi è in difficoltà. Vi aspettiamo sabato”.