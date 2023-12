Frosinone, tutela dell'ambiente: la conferenza conclusiva del progetto dell'Aci. Quadrini: monito per le nuove generazioni

L’Academy Center dell’Abb Spa di Frosinone ha ospitato, questa mattina, la conferenza conclusiva del ciclo 2023 del progetto “Automobile Club Frosinone, motore del cambiamento.” Un progetto per discutere e promuovere il tema della tutela ambientale.

Il presidente del Consiglio provinciale, Gianluca Quadrini, in una nota ha dichiarato: “La conoscenza e la divulgazione di tematiche così importanti come la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente sono alla base di una società civile”.

Quadrini ha ringraziato il presidente dell’Automobile club di Frosinone, Maurizio Federico, per “l’ottimo lavoro di sensibilizzazione che sta portando avanti e per il particolare coinvolgimento delle nuove generazioni, soprattutto sul loro prezioso contributo che sono chiamati a dare al proprio territorio". "Oggi - ha aggiunto - dobbiamo prendere coscienza che ognuno di noi deve imparare una nuova cultura, quella della sostenibilità.

Ed è importante che si faccia ciò per poter insegnare alle nuove generazioni il giusto modo di rispettare il nostro pianeta nonché il concetto che la nostra salute dipende essenzialmente da un ambiente sano. L’impegno di noi istituzioni - conclude Quadrini - è e sarà quello di educare il più possibile al rispetto perché se continueremo a non occuparci della salute del nostro ambiente, le generazioni future pagheranno per anni la nostra insensata violenza sulla natura. Perciò è importante una difesa congiunta e decisa del nostro territorio, sia per l’aspetto ambientale sia per quello sociale ed economico”.