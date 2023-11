Frosinone, Cittadella Cielo sarà sede d'esame di tre università telematiche

Sarà la struttura di Cittadella Cielo di Frosinone, base della comunità di diritto pontificio Nuovi Orizzonti, la nuova sede d’esame delle università digitali Pegaso, Mercatorum e San Raffaele Roma.

La cerimonia di ufficialità si terrà venerdì primo dicembre alle 17.30 presso la Cittadella Cielo - via Tommaso Landolfi - e sarà caratterizzata da una tavola rotonda su “Formazione e innovazione per lo sviluppo socioeconomico delle aree interne. Il Frusinate e la rivoluzione digitale”. Interverranno in ordine: Riccardo Mastrageli, sindaco di Frosinone; Luca Di Stefano, presidente della Provincia di Frosinone; Biagio Amato, responsabile della sede d’esame di Frosinone; Alessandro Romaniello, capo area Lazio, Campania, Puglia e Basilicata del gruppo Multiversity; Gerlando Montante, direttore poli e sedi territoriali di Multiversity. A moderare il dibattito sarà Mariolina Ciarnella, presidente di Irase nazionale.