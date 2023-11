Frosinone, due milioni dalla Regione per le iniziative natalizie: destinatari e fasce di contributo

Fondi dalla Regione per le iniziative natalizie.

La giunta regionale ha deliberato di stanziare due milioni di euro per la programmazione di manifestazioni da realizzare sul territorio dai Comuni del Lazio, dai Municipi del Comune di Roma, dagli enti gestori delle riserve e dei parchi regionali per il periodo delle festività natalizie che va dal 5 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Il contributo non potrà superare l’80% del costo complessivo dell’iniziativa e comunque sarà del limite massimo di 30mila euro per i Comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, di 20mila euro per i Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti e di 10mila euro per i Comuni con una popolazione inferiore ai 5mila abitanti.

La società LazioCrea provvederà a pubblicare l’avviso pubblico, a valutare le richieste di finanziamento, ad approvare le graduatorie e a erogare i contributi. E' quanto comunica la Regione Lazio.