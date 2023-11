Frosinone, treni ad alta velocità: un altro anno di sperimentazione

I treni Frecciarossa si fermeranno in Ciociaria anche nel 2024.

La giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera per la proroga del servizio sperimentale effettuato con Trenitalia per l’instradamento di una coppia di treni ad alta velocità sulla linea ferroviaria FL6, via Cassino-Frosinone, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano-Napoli. La Regione, compreso lo stesso servizio previsto anche sulla linea FL1, via Roma–Orte, per il 2024 stanzierà 5 milioni di euro in favore di Trenitalia.

«Viene reso stabile per i territori del Lazio un servizio importante, che avvicinerà in termini di trasporto, la Ciociaria e la Tuscia alla Capitale - ha dichiarato l’assessore alla Mobilità e ai Trasporti della Regione, Fabrizio Ghera -. Stiamo continuando ad investire per migliorare l’offerta e implementare i collegamenti tra la nostra regione e il resto d’Italia sia per favorire lo sviluppo del turismo sia per incrementare e sostenere il tessuto produttivo del territorio».