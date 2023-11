Venerdì 17 Novembre 2023, 08:07 - Ultimo aggiornamento: 08:17

Nuova ondata di furti ad Anagni . E di nuovo torna la tensione tra i cittadini che, soprattutto nelle zone più periferiche della cittadina, non si sentono al sicuro. La nuova sequela di effrazioni (tutte a danno di case private) si è verificata mercoledì pomeriggio nella contrada di Vignola, zona periferica della città, posta lungo la via vecchia che da Anagni porta a Fiuggi. Una zona poco frequentata dal traffico e, soprattutto di sera, poco illuminata. Una situazione ideale per la banda di ladri (almeno due, stando alle segnalazioni arrivate dai residenti) che in poche ore hanno messo a segno due colpi approfittando dell'assenza dei proprietari. Un terzo colpo è fallito, per fortuna, perché i proprietari, che in quel momento erano in quel momento in casa, hanno acceso le luci esterne, mettendo in fuga i ladri.Il primo furto si è verificato intorno alle 16. I ladri, approfittando, come detto, dell'assenza dei proprietari, hanno forzato l'ingresso della casa e, una volta entrati, hanno messo a soqquadro tutte le stanze dell'abitazione, portando via contanti e preziosi.Stesso modus operandi anche due ore dopo, intorno alle 18. I malviventi, ancora una volta, hanno approfittato dell'assenza dei proprietari. Dimostrando però, in questo caso, abilità da scalatori: si sono introdotti infatti nella seconda casa entrando dal secondo piano, al quale sono arrivati issandosi con delle corde. Anche qui, una volta entrati, hanno fatto man bassa di tutto quello che c'era. La terza abitazione, alle 20, è stata risparmiata dal fatto che i proprietari, presenti per fortuna in casa, si sono accorti di quanto stava accadendo, hanno acceso le luci esterne, inducendo i ladri ad una fuga precipitosa nelle campagne circostanti. Immediato, dopo la segnalazione, l'arrivo dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito necessari per far partire le indagini per arrivare a cercare di scoprire l'identità dei componenti della banda.Che si tratti di un gruppo organizzato che da tempo agisce nelle campagne di Anagni è ormai certo. I ladri hanno colpito sapendo esattamente dove andare: in una zona poco frequentata, con abitazioni private relativamente lontane l'una dall'altra. E che, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio e della sera, è praticamente senza una vera e propria illuminazione pubblica. In due casi su tre, i ladri sapevano anche che all'interno dell'abitazione, nei minuti in cui il colpo doveva essere messo a segno, non c'era nessuno. Una raffica di furti simile si era verificata solo pochi giorni fa, nella zona di San Filippo, altra contrada alla periferia della città da tempo sotto attacco dei topi di appartamento.