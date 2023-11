Frosinone, costruttori edili: Arnaldo Zeppieri nuovo presidente dell'Ance. Succede a Massaro

Passaggio di testimone alla guida dell'Ance Frosinone, l'associazione dei costruttori edili. Nell'ultima assemblea, infatti, la carica di presidente è stata affidata all'imprenditore Arnaldo Zeppieri, originario di Veroli. Succede ad Angelo Libero Massaro, che è stato al timone dell'Ance per diversi anni e prima ancora ai vertici della Cassa edile.

Oltre a Zeppieri, da alcune settimane diventato vicepresidente di Ance Lazio, sono stati eletti anche i rappresentanti del Consiglio generale dell’associazione frusinate. A completare il quadro della nuova governance Alberto La Rocca, Riccardo Cantarelli, Moreno Capogna, Massimo Grande, Alfredo La Posta, Eduardo Molinaro, Giampiero Muccitelli, Giancarlo Parente, Andrea Patrizi e Renato Vannutelli.

“Ho accettato di ricoprire questo prestigioso incarico e di mettere a disposizione dell’associazione la mia lunga esperienza nel settore edile e non solo – dichiara il neopresidente Arnaldo Zeppieri –.

Il mio obiettivo è quello di migliorare sempre più la rappresentatività di un settore che costituisce la spina dorsale dell’economia provinciale e può vantare un'imprenditorialità e una forza lavoro di elevato profilo”.

Sul nuovo ruolo che rivestirà fino al 2027 (è previsto il rinnovo per un altro mandato), Zeppieri ha sottolineato che s'impegnerà a svolgerlo “nella maniera più costruttiva, per portare le istanze degli imprenditori ciociari in evidenza su tutti i tavoli locali, regionali e nazionali”.

Sul rinnovo delle cariche in seno all'Ance è intervenuta anche la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti: “Ad Arnaldo Zeppieri, nuovo presidente di Ance Frosinone, e a tutti i componenti del Consiglio generale dell’associazione rivolgo le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro. Un sfida prestigiosa per un settore nevralgico del nostro territorio che, sono convinta, Zeppieri saprà affrontare nel migliore dei modi”.