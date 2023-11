Mercoledì 15 Novembre 2023, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:30

LA RICOSTRUZIONE

I NUMERI

IL SEQUESTRO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una settimana di sospensione dell'attività, già scontata, per un panificio che fornisce i centri di cottura delle mense scolastiche in Ciociaria.È il provvedimento più importante adottato in provincia di Frosinone nell'ambito dell'operazione dei carabinieri del nucleo tutela della salute (Nas) riferita ai controlli negli impianti dove si preparano i pasti per le scuole. Verifiche che si sono svolte, nei giorni scorsi, anche in provincia di Frosinone e hanno portato allo stop - deciso dalla Asl - per una struttura di Veroli che nel frattempo (da quando sono stati eseguiti i controlli a quando è stata diffusa la notizia) ha regolarmente riaperto.Cosa è successo? Nel corso delle attività di verifica un dirigente scolastico ha segnalato ai carabinieri il rinvenimento di un pezzetto di plastica all'interno di un panino che stava per essere somministrato agli alunni, per questo i militari hanno deciso di ispezionare il centro di cottura incaricato della preparazione dei pasti ed il panificio che lo riforniva. I controlli hanno portato alla luce le inadeguatezze igienico strutturali del panificio, con conseguente interessamento della Asl che ha appunto disposto la sospensione dell'attività di un deposito materiali di confezionamento, del centro cottura e dell'intero panificio. Sono state contestate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.000 euro, mentre il valore complessivo delle strutture per le quali era stata decisa la sospensione è pari a circa un milione di euro. La "filiera" che andava dalla produzione al confezionamento aveva delle irregolarità per le quali sono state indicate delle prescrizioni, quindi è stata possibile la riapertura.Sono state controllate 14 attività di cui 7 non conformi. Le violazioni amministrative contestate sono state sempre sette, per un ammontare di 10.500 euro legate a carenze igienico sanitarie, non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo (il cosiddetto Haccp) oltre alla non conformità di carattere gestionale e strutturale, ma anche alla mancata tracciabilità degli alimenti. Di ciascun prodotto che viene utilizzato nelle mense scolastiche, infatti, deve essere nota la provenienza e i diversi "passaggi" che ha compiuto. Prendiamo ad esempio la polvere per preparare un purè: deve esserci la scheda tecnica che va dalla provenienza delle patate fino a tutte le lavorazioni successive. La mancanza di queste informazione porta automaticamente a delle multe.Durante un controllo eseguito presso un centro di preparazione pasti del sud del territorio frusinate, inoltre, proprio per questo sono stati rinvenuti e contestualmente sequestrati 225 chilogrammi di alimenti vari privi di tracciabilità e conservati senza attuare le previste procedure di autocontrollo. Contestate, in questo caso, sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro. Stesso valore per la merce che è stata posta sotto sequestro.