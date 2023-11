Frosinone, congresso di Azione: Antonellis confermato segretario, Quadrini presidente

A Isola del Liri, alla presenza del consigliere regionale Alessio D'Amato, si è tenuto il congresso di Azione: segretario provinciale è stato confermato Antonello Antonellis, mentre alla presidenza è stato eletto Massimiliano Quadrini, sindaco di Isola del Liri. Degli organi direttivi, tra gli altri, continuerà a far parte Luciano Gatti.

La federazione provinciale di Azione ha evidenziato le direttrice che intende seguire:

“Azione vuole continuare sulla linea di confronto e discussioni con le altre forze politiche, con il mondo civico, con le rappresentanze sociali con l'obiettivo di concorrere al miglioramento della situazione economica, sociale, produttiva della nostra provincia.

In questi anni abbiamo assistito ad un pericoloso declivio di tutti i fondamentali del territorio. Non c'è persona, famiglia, commerciante, professionista, lavoratore, imprenditore, che non abbia visto peggiorare la prospettiva del proprio futuro - spiegano dalla federazione provinciale di Azione -. Noi vogliamo portare avanti idee che riteniamo centrali per ridare speranza a questo territorio, a tanti giovani sfiduciati, a tante persone in difficoltà: affrontare il tema del mercato del lavoro con una formazione continua, per rispondere alle richieste che vengono dal mondo produttivo; una sanità che non obbliga più di fare i pendolari della salute, ma trovare risposte nelle nostre strutture; spingere sulle nuove forme di produzione energetica, con autorizzazione di quelle strutture di nuova tecnologia sicura; attenzione alle comunità energetiche, per andare incontro alla riduzione dei costi per le famiglie; trasporti che siano adeguati ai tempi moderni, spingendo ad attivare tecnologie all'avanguardia anche sul nostro territorio, dall'alta velocità al possibile nuovo aeroporto, dalla maggiore interazione con il porto di Gaeta al collegamento tra la Sora-Atina con Isernia”.

Tra gli obiettivi di Azione anche quello di “spingere per l'istituzione di nuovi corsi universitari più attinenti alle eccellenze produttive del territorio (dal farmaceutico, all'automotrice, dall'aerospaziale all'agricoltura di qualità) e l'ampliamento del numero degli Its, in modo da dare uno sbocco concreto ai giovani”.