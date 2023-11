Martedì 7 Novembre 2023, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 09:53

I DANNI

LE VERIFICHE

ANAGNI

Il maltempo ha portato con sé danni, ma anche ladri. Nel fine settimana sono caduti alberi anche sulle strade del centro e c'è stato un esteso black out. Qualche sciacallo ha approfittato proprio di nubifragio e oscurità per tentare nuovi furti in città. Tra venerdì e sabato sono stati messi in fuga lungo via Pietra liscia che porta dalla parte alta allo scalo della città. Erano ormai tutti in allerta visto che nelle ore precedenti era stata ripulita un'abitazione in zona. Corrente e illuminazione sono mancate a lungo in un centinaio di case e per strada nelle zone periferiche: stazione ferroviaria, Spina, Maiura e Passo del cardinale su tutte. Ad aggiungersi alcune aree del centro storico, nel raggio d'azione degli ultimi malviventi notturni. Dopo un primo colpo, una banda è stata avvistata e costretta alla fuga da altri residenti. C'è chi ha segnalato ai carabinieri di aver visto quattro persone: tre topi d'appartamento e un'autista-palo in macchina. Hanno tentato invano di rubare nelle case dei ceccanesi finiti a lume di candela. Gli accertamenti dei militari sono in corso per cercare di risalire alla banda che si sta evidentemente muovendo nella zona.Nel mentre, in mezzo alla tormenta, piombavano arbusti e piante non soltanto sulle strade di campagna ma anche sulle vie del centro. Nella notte tra giovedì e venerdì si sono letteralmente spezzati due grossi tigli di via Madonna de' loco. È una stradina da e verso il cimitero cittadino, poi chiuso per evitare qualsiasi rischio per le persone. Un altro albero mastodontico è poi venuto giù lungo viale Fabrateria Vetus, nei pressi del liceo scientifico.Fortunatamente non ci sono stati feriti o danneggiamenti vari. Sono intervenuti vigili del fuoco, tecnici comunali, polizia locale e protezione civile.Ieri mattina, dopo un weekend turbolento, il Comune ha effettuato un sopralluogo nelle zone più rischiose con un agronomo e i carabinieri forestali. Oltre agli alberi di via Madonna de' loco, ormai marci e scavati da parassiti di dieci centimetri, sono stati analizzati quelli di viale della Libertà e altri vicini a stazione ferroviaria e chiesa di Santa Maria a fiume. «La situazione non è pericolosa e non si sono registrate grandi criticità - aggiorna l'assessore all'ambiente Riccardo Del Brocco -. Si dovrà intervenire su una decina di piante in maniera drastica e per il resto si cercherà di salvare il salvabile. Potature importanti e abbattimenti sono misure da adottare per la sicurezza dei cittadini». Si attende, adesso, la relazione dell'agronomo incaricato di effettuare gli accertamenti sulle piante a rischio.Nuova ondata di furti in appartamento ad Anagni nel tardo pomeriggio di ieri. Almeno due colpi messi a segno in poche ore nella zona tra Colle Saricone e San Filippo, nella parte alta della città. Vittima dei ladri tra gli altri anche l' ex comandante della polizia locale, Roberto Necci. Secondo la prima ricostruzione i malviventi, intorno alle 18, approfittando dell'assenza del dottor Necci, sono entrati arrampicandosi sul piano superiore dell'abitazione. Una volta dentro hanno fatto man bassa di tutto ciò che c'era all'interno. Ad accorgersi dell'accaduto è stata la moglie dell'ex comandante, che era in casa e che ha sentito dei rumori. Pochi minuti dopo è tornato anche Necci, ma i ladri erano già andati via. I proprietari a quel punto sono saliti ed hanno visto quello che era successo. Subito sono stati avvisati i carabinieri che sono giunti sul posto per i rilievi del caso. Da un primo bilancio i ladri avrebbero portato via gioielli e preziosi per diverse migliaia di euro.Un altro furto sempre allo stesso orario si è verificato in zona Cisogna, all'interno della casa di una signora di 80 anni. I ladri sono entrati forzando col trapano la maniglia di una finestra. La donna quando ha capito cosa stava accadendo ha urlato, ed i ladri a quel punto si sono dati alla fuga.