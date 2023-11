Martedì 7 Novembre 2023, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 09:55

Torna l'inquinamento e tornano i primi provvedimenti anti smog. Nella giornata di domenica centralina Arpa di via Puccini allo Scalo ha registrato il primo superamento dei limiti di legge per le polveri sottili (58 microgrammi, il massimo consentito è 50). Un dato che sorprende visto il giorno festivo e l'elevata ventilazione. Dall'inizio dell'anno Frosinone ha registrato 35 superamenti giornalieri. Una buona notizia: da almeno 15 anni non era mai successo. Rispetto al passato quindi si registra un netto miglioramento. A Ceccano, invece, già da marzo avevano superato il limite stabilito ed oggi la città fabraterna è a quota 49 giornate di smog. Ora basta un solo sforamento per stare fuori dai parametri e costringere l'amministrazione ad adottare provvedimenti.Sarà stata una pura coincidenza ma proprio ieri la giunta Mastrangeli ha deliberato il primo provvedimento in chiave anti smog. Si tratta del primo blocco totale della circolazione dallo scorso inverno che è previsto per domenica 19 novembre dalle ore 9 alle ore 18. In questa fascia oraria nelle strade centrali della città non potrà circolare alcun mezzo se non gli elettrici, i veicoli ibridi, quelli delle forze dell'ordine e di soccorso e quelli espressamente autorizzati.L'interdizione alle auto è prevista nei quartieri più centrali della città. Il comune ha indicato le strade di confine-limite dove si può circolare. A Madonna della Neve ad esempio si potrà circolare in via Tiburtina e via Cicerone sino altezza incrocio con via Madonna della Neve, a Selva Piana nel tratto di via Marittima dall'incrocio con viale Europa, allo Scalo sarà possibile circolare su via Puccini e via Pier Luigi da Palestrina. Salendo verso il centro storico le strade-confine entro le quali è previsto il blocco saranno via America Latina, via Fosse Ardeatine e via Caio Maio. Tutte le arterie che da queste strade "guardano" verso l'interno della città saranno interdette alla circolazione. Inoltre su Corso Volsci (ex Monti Lepini) sarà vietata la circolazione con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.Su alcune strade di accesso ai parcheggi da quali partiranno poi le navette verso le zone più centrali sarà comunque possibile transitare nel tratto compreso sino al raggiungimento dell'area di sosta. Ci riferiamo a Piazza salvo D'Acquisto, piazza Falcone Borsellino (di fronte entrata villa comunale), piazzale Martiri delle Foibe (parcheggio questura di via Vado Del Tufo), piazza Sandro Pertini allo Scalo.Per quella giornata il Comune, insieme ad alcune associazioni, sta organizzando una serie di iniziative sportive, in particolare con le bici, per promuovere le piste ciclabili.«Si tratta del primo provvedimento volto a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali spiega l'assessore all'Ambiente, Antonio Scaccia Le altre domeniche ecologiche saranno programmate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo. Sostanzialmente rispetto agli indirizzi dello scorso anno non ci discostiamo. Più avanti, in base all'andamento dell'inquinamento, capiremo se saranno programmati altri limiti alla circolazione specie per le auto più inquinanti. Rispetto al passato, però, intendiamo porre una stretta sull'uso dei camini o sull'accensione dei fuochi all'aperto che poi determinano in misura maggiore il problema dello smog in città. Per questo i vigili urbani saranno chiamati a svolgere precisi pattugliamenti in questa direzione».