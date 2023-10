Martedì 31 Ottobre 2023, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 10:46

LA FORMAZIONE

Il giorno dopo la prima riunione, che ha segnato l'inizio del progetto La Bellezza Necessaria, è stata data alle fiamme la sede dell'incontro. Un episodio su cui, a distanza di quasi due anni, non è stata ancora fatta chiarezza. Ci troviamo al Parco Verde di Caivano. Qui, l'università di Cassino e del Lazio meridionale è protagonista del progetto di riqualificazione sociale La Bellezza Necessaria, che vuole sottrarre alla criminalità organizzata la piazza, considerata la maggiore piazza di spaccio in Europa, e restituirla ai cittadini. Un obiettivo di non facile realizzazione che sta, però, iniziando a dare i suoi primi frutti.Il progetto, finanziato e sostenuto da Fondazione con il Sud, porta le firme dell'ateneo cassinate con il Dipartimento di Scienze Umani, sociali e della salute e del responsabile scientifico de La Bellezza Necessaria, il professore, nonché presidente del corso di laurea in Scienze Motorie, Simone Digennaro. Il docente, insieme ad altri colleghi di Cassino, è stato impegnato a Caivano, lo scorso fine settimana, a formare le ragazze e i ragazzi del posto: i futuri educatori. «Sapevamo racconta Digennaro che fosse un'area complicata. Ci troviamo in un quartiere a forte rischio di disagio. Qui, continua - i servizi essenziali sono molto limitati. Qui, prima del nostro arrivo, non sono mai state sviluppate progettualità mirate a contrastare queste forme di disagio». Unicas, insieme ad altri partners, sta portando avanti un progetto che vuole rispondere ad una specifica esigenza: sperimentare sul territorio di Caivano un modello integrato ed inclusivo che abbia al centro l'educazione rivolta a tutte le fasce di età.«I nostri interventi sono rivolti ai bambini e alle famiglie. Un lavoro aggiunge il responsabile scientifico che si muove su due principali assi. Il primo, il più complicato: riqualificare e restituire ai cittadini la piazza di spaccio. In questo, dopo aver superato infinite difficoltà, ci siamo riusciti» annuncia Digennaro.«La piazza racconta il docente è stata riqualificata. Da piazza di spaccio l'abbiamo trasformata in piazza sportiva polivalente, dove si possono praticare sport e svolgere attività ludiche». L'ex piazza di spaccio è stata completamente trasformata in uno spazio educativo utilizzato anche per manifestazioni culturali. «L'abbiamo strappata alla criminalità e l'abbiamo restituita alla cittadinanze» dice Digennaro.Il secondo asse si basa, invece, su una proposta educativa fondata su proposte di attività sportive, accompagnamento allo studio, attività culturali, sostegno alla genitorialità e relazioni con il terzo settore. L'obiettivo dei responsabili del progetto è mettere a sistema il terzo settore, affinché sul territorio si possa sviluppare un rilancio e superare le difficoltà. Unicas ha avuto un ruolo di primo piano nel team di progettazione, guidato dall'Unione Italiana Sport per tutti Campania, ente capofila. All'ateneo del Lazio meridionale è stata affidata la formazione e il monitoraggio della formazione dei giovani del territorio. Il lavoro di riqualificazione nasce, tra l'altro, dall'idea di rompere le varie cesure che hanno ridotto la zona a un vero ghetto. «Lavoriamo per abbattere le cesure sociali, urbane, civiche e culturali a cui - afferma - si va ad aggiungere l'alto rischio di dispersione scolastica: 6 bambini su 10 sono a rischio. Lavoriamo conclude - per rompere le cesure in modo da integrare il Parco verde nel contesto urbano».