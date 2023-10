Martedì 31 Ottobre 2023, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 09:25

Tramonta l'inclusione della Ciociaria nella "Zes unica", la Zona economica speciale in cui le aziende possono beneficiare di agevolazioni, fiscali e burocratiche, per investimenti e attività di sviluppo. Mentre sulla questione resta in primo piano il dibattito, non senza polemiche, si sta lavorando a un'altra soluzione per la provincia di Frosinone e per quella di Latina, anch'essa, come il Lazio, non inserita nella "Zes". L'alternativa si chiama "Zls", zona logistica semplificata, uno strumento simile alla Zes, «che prevede per aree geografiche di dimensioni limitate, dove praticamente vi siano punti di snodo logistico e un comparto industriale di settore importante, come il Basso Lazio, incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi» si legge in una nota. Questo dopo un ordine del giorno, già depositato, proposto dai parlamentari della Lega Nicola Ottaviani e Giovanna Miele. Nel dibattito parlamentare sul "Decreto Sud", Ottaviani ha sostenuto che «la Zes aiuterà numerose zone del Mezzogiorno nel percorso di definitivo rilancio. Al contrario, vi sono zone, che facevano parte del vecchio perimetro della Casmez, che sono rimaste fuori da questi benefici. Su questo punto, in Commissione, i rappresentanti del governo, a seguito di una richiesta esplicita della Lega, hanno preso l'impegno a portare a termine un processo già in atto per le zone di confine delle Zes per attutire lo "squilibrio" tra quelli che rientrano nelle Zes e chi no e per evitare che si verifichino delle distorsioni». A questo scopo, spiegano ancora dalla Lega, «verrà messo in discussione e in votazione un ordine del giorno che impegna il governo "ad adottare apposite iniziative, anche di carattere normativo, in favore delle province di Latina e Frosinone, al fine di garantire il fondamentale sostegno economico ai territori del Lazio meridionale e le indispensabili agevolazioni incentivanti alle imprese insediate - o che intendano insediarsi -, anche valutando l'eventuale costituzione di Zone logistiche semplificate (Zls) ad hoc».«L'esclusione delle province di Frosinone e Latina dalla Zes rischia di essere l'occasione mancata per porre un freno al processo di deindustrializzazione di un territorio che ancora rappresenta uno dei più importanti poli industriali del Lazio e di tutta la nazione - ha spiegato Giuseppe Massafra, segretario generale Cgil Frosinone Latina -. Se scattiamo la fotografia del sistema economico e produttivo del Sud del Lazio vedremmo una situazione in linea con il fabbisogno dell'apparato industriale del Sud del Paese, fatto di crisi, ma anche di opportunità di sviluppo che vanno adeguatamente supportate. Per questa ragione riteniamo che il governo possa andare oltre i confini regionali per identificare i territori beneficiari della Zes. Pensare a misure di sostegno alternative che sopperiscano a questa scelta esclusiva, rischia di avere solo un effetto placebo».