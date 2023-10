Lunedì 23 Ottobre 2023, 09:33 - Ultimo aggiornamento: 09:48

IL SINDACO

Oggi la città si fermerà per ricordare il primo bombardamento avvenuto il pomeriggio del 23 ottobre 1943. Erano le 16.30 quando gli aerei delle forze alleate bombardarono la stazione ferroviaria di Roccasecca, dove c'erano i convogli per i rifornimenti di armi ai tedeschi. La stazione fu distrutta e distrutte furono anche le case nei dintorni. Da quel momento la popolazione fu costretta a rifugiarsi sulle montagne. Per celebrare gli 80 anni di quei tragici eventi, il Comune, in collaborazione con l'associazione Battaglia di Cassino , Cassino Città per la Pace e Italy War route, dedica la giornata di oggi al ricordo. Il programma dell'evento commemorativo prevede alle 10 in piazza Risorgimento, l'inaugurazione della mostra curata dall'associazione Battaglia di Cassino, per poi entrare nel vivo con l'arrivo dei gonfaloni dei Comuni in piazza, il saluto delle autorità, una breve ricostruzione delle vicende, la relazione dal titolo, "La faticosa e complessa costruzione del nuovo mondo: il contributo per la pace della società civile", a cura dell'associazione Cassino Città per la Pace. La cerimonia sarà segnata dal ricordo di alcuni testimoni degli avvenimenti che, dinanzi ai giovani, racconteranno la tragedia della seconda guerra mondiale. Subito dopo, nei pressi del sottopasso ferroviario, avverrà lo scoprimento di una pietra d'inciampo. La mattinata terminerà con la benedizione del parroco e la deposizione di una corona d'alloro. Alessandro Parente ad accompagnerà con la musica l'intera manifestazione.«La città di Roccasecca sottolinea il primo cittadino Giuseppe Sacco - è uno dei comuni del Cassinate maggiormente coinvolti nelle vicende della seconda guerra mondiale. Il bombardamento della stazione ferroviaria aggiunge il sindaco - è uno degli episodi più tragici. A ottant'anni di distanza abbiamo voluto organizzare una manifestazione sia per onorare un momento importante della nostra storia che per offrire un contributo alla costruzione della pace. Senza la memoria di quello che è stato, sicuramente non si può comprendere cosa vuol dire essere un territorio in guerra». Nel ricordare quanto accaduto tra il 1943 e il 1944, Sacco sposta l'attenzione a quanto sta accadendo in questi giorni nelle zone calde del mondo: Medio oriente e Ucraina. «Coltivare la memoria afferma - è strumento di pedagogia sociale. E tutti, in ogni ambito, anche a partire dalle realtà più piccole, dobbiamo sentirci partecipi di un obiettivo così grande». A preannunciare l'evento, nei giorni scorsi, è stata la presenza della famosa Edmond Police Service Pipers and Drums canadese (foto). Con l'abbigliamento particolare e gli strumenti caratteristici ha celebrato l'anniversario della Campagna d'Italia. I canadesi liberarono Roccasecca, dopo la battaglia del Melfa, il 25 maggio 1944.