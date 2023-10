Tragedia sul lavoro a Cervaro, la Filca Cisl Frosinone: «Fermare questa scia di dolore»

“Il tragico incidente in un cantiere a Cervaro ha portato alla perdita di un'altra preziosa vita. L’accaduto evidenzia nuovamente la scia di sangue invisibile, ma inesorabile, che continua a colpire i luoghi di lavoro e i cantieri nella nostra provincia. Le vittime di queste tragedie rappresentano chiaramente la terribile testimonianza che non si sta facendo abbastanza per garantire la sicurezza dei lavoratori nel nostro Paese”. E' quanto affermato da Giustino Gatti, segretario generale della Filca Cisl di Frosinone dopo quanto accaduto nella cittadina del Cassinate.

“Siamo indignati e profondamente amareggiati.

Siamo stanchi di piangere le vittime. Nonostante gli appelli e le buone intenzioni, il bilancio delle tragedie sul lavoro continua a crescere in modo preoccupante - ha aggiunto -. Da inizio anno, più di 700 vite sono state spezzate nel nostro Paese, più di tre al giorno. Non sono solo numeri, ma vite umane, persone. È evidente una lentezza o, in alcuni casi, una completa inerzia nella risoluzione dei problemi di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Ci sono troppi protocolli che rimangono lettera morta, senza una vera attuazione sul campo”.

Poi Gatti aggiunge: “Non possiamo più permetterci di rimandare. È fondamentale unire le forze e alzare il livello di contrasto. Dobbiamo lavorare insieme senza egoismi per costruire una strategia comune degna di questo nome. Non abbiamo più tempo da perdere se vogliamo che le cose cambino. Non possiamo permettere che questa fase di grande crescita dei cantieri nella nostra provincia, anche in previsione degli investimenti del Pnrr, avvenga a spese delle vite dei lavoratori. In provincia un tavolo sulla sicurezza è già stato aperto in Prefettura. È lì che dobbiamo trovare soluzioni con proposte unitarie da parte di tutti gli attori del settore, proposte che possano essere applicate immediatamente. Questo tavolo deve riunirsi periodicamente per verificare l'applicazione dei protocolli sottoscritti in provincia. È essenziale - ha concluso Gatti - potenziare il numero di ispettori che, in una provincia vasta come quella di Frosinone, sono chiaramente in organico insufficiente. Dobbiamo, inoltre, introdurre una patente a punti per qualificare il settore e garantire maggiore sicurezza. È fondamentale, inoltre, investire in formazione per imprese e lavoratori”.