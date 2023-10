Giovedì 19 Ottobre 2023, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 09:43

LA NUOVA STRADA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumentata la sicurezza in fase di entrata ed uscita dallo stadio Benito Stirpe. L'amministrazione comunale di Frosinone ha eseguito i lavori di allargamento del varco che da viale Olimpia conduce alle stradina che conduce al centro commerciale e poi a via Fabi. Di fatto la larghezza del passaggio pedonale, prima di soli tre metri, è stata ampliata quasi del doppio.In questo modo si dovrebbe risolvere l'annosa questione del "tappo" che si determinava, specie in fase di deflusso, al termine della partita. Da quel piccolo varco passano infatti i tifosi di casa provenienti da tre settori (Curva sud, Tribuna est e Curva nord) impossibilitati a transitare lungo l'altro varco che dà direttamente su via Fabi (altezza rotatoria), chiuso per consentire il passaggio in sicurezza dei tifosi ospiti. Dopo il triplice fischio finale si creava una sorta di imbuto dove i tifosi in uscita si accalcavano pericolosamente prima di percorrere le stradine che conducono alla strada principale di via Fabi. In caso di incidenti o di cadute accidentali la situazione sarebbe potuta degenerare. Una situazione di pericolo segnalata già da tempo dalle pagine de Il Messaggero e che anche la Questura aveva sollecitato di risolvere.Ora la prova del nove per verificare se il problema è stato risolto alla radice sarà già dalla prossima partita in casa del Frosinone che si disputerà lunedì 6 novembre nel posticipo contro l'Empoli.Ma le novità non finiscono qua come conferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Retrosi: «Sempre su quel tratto di strada spiega - abbiamo notato che molti tifosi usciti dallo Stirpe e diretti al bar dello Stadio erano soliti transitare sul marciapiede-aiuola e poi saltare il muretto per non fare il giro più lungo. Così abbiamo pensato di realizzare degli scalini in modo da evitare pericolosi salti e garantire un accesso più facile».Ora i fari si spostano sulla realizzazione della strada destinata ai tifosi ospiti da realizzarsi nell'ambito della costruzione della nuova scuola superiore da parte dell'amministrazione provinciale. L'arteria lunga poco più di 200 metri collegherà viale Michelangelo direttamente con viale Olimpia alle spalle del Conservatorio liberando, di fatto, viale Michelangelo, ricavare qualche posto auto in più e consentire un afflusso delle auto e dei pedoni direttamente dalla rotatoria di via Fabi.