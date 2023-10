Frosinone, "Sport e disabilità" al centro di un convegno. Fascina: «Uniti per una comunità più inclusiva»

"Sport e disabilità" al centro di un convegno tenutosi nella sala consiliare di Frosinone e promosso dalla polisportiva Anche Noi Asd.

Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Riccardo Mastrangeli, il delegato allo sport Francesco Pallone, l'assessore ai servizi sociali Fabio Tagliaferri, il delegato regionale della Federazione italiana pallacanestro in carrozzina, Piergiorgio Fascina, il delegato provinciale Cip Eliseo Ferrante, il presidente del Consiglio provinciale Gianluca Quadrini.

"Un ponte tra le persone e insieme oltre ogni ostacolo non sono slogan - ha affermato Piergiorgio Fascina -. Rappresentano la spinta quotidiana a eliminare barriere e ad aggregare. La disabilità ha unito tutte le istituzioni al fine di sviluppare strategie da mettere in campo per una comunità più emancipata e inclusiva. Complimenti agli organizzatori e ai tanti volontari che ogni giorno contribuiscono alla crescita del nostro territorio e alla presidente Annalisa Silenzi. Ringrazio in particolare il sindaco Mastrangeli e il delegato Pallone della fattiva collaborazione e il presidente del Consiglio provinciale Quadrini".