Il derby di Serie C va al Cassino, la Scuba Frosinone cede 85-60

Il derby provinciale di basket campionato di Serie C tra Scuba Frosinone e Cassino sorride agli ospiti, che s'impongono nel palazzetto del Casaleno 85-60.

Prestazione sottotono quella della Scuba Frosinone, che fa fatica ad imporre il proprio gioco al cospetto dei cassinati, apparsi più sciolti. Nell'economia del match e sul risultato finale hanno inciso le basse percentuali realizzative, 16/68 dal campo, del roster ciociaro che sta cercando di costruire le basi per inseguire la salvezza.

Le parole di Calcabrina, coach della Scuba: "Siamo in un momento di difficoltà dove non riusciamo ad essere una squadra sia dal un punto di vista offensivo che difensivo, dobbiamo lavorare soprattutto a livello mentale e avere fiducia in quello che facciamo”.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 21 ottobre alle 18.30 quando al palazzetto dello sport di Frosinone arriverà la Fortitudo Scauri.