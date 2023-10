Domenica 15 Ottobre 2023, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 09:56

Si sono conosciuti tirando con l'arco. Il resto lo ha fatto Cupido scoccando una freccia delle sue. La loro storia d'amore non poteva che essere suggellata con un matrimonio a tema. Giulio De Angelis e Bruna Como, nel giorno più bello, non si sono separati dai dardi galeotti. I due ciociari, istruttori degli "Arcieri del Tolerus" di Ceccano, si sono sposati con gli archi a tracolla. Ieri mattina ce n'era uno floreale, attorno a un bersaglio di paglia, ad attenderli fuori dalla chiesa di Sant'Oliva a Castro dei Volsci. Gli sposini, lui vigile del fuoco castrese e lei infermiera frusinate, hanno fatto doppiamente centro tra le emozioni della loro famiglia allargata. Frecce amorose erano conficcate anche sul tableau del ristorante e rappresentate sulle bomboniere.

Speciali, poi, le calamite segnaposto. Le ha disegnate Emanuele Vela, 16nne di Ceccano, baby fenomeno di tiro con l'arco. La vena artistica l'ha ereditata da papà Raffaele, tatuatore, pittore e fotografo. La vera passione, però, l'ha scoperta grazie a quelli che sono diventati più di due maestri. Ha sbaragliato tutti gli esordienti regionali per poi piazzarsi dodicesimo nella gara nazionale "Hunter & field": il tiro in campagna della federazione Fitarco. «È stato un regalo anticipato», lo definiscono gli sposi. Già un successo arrivarci, specie a quell'età, ma anche una svolta a livello personale. «Era un ragazzo molto chiuso e non si apriva con nessuno - racconta Bruna -. Ora, invece, ride e scherza. Dà persino lezioni a grandi e piccini».

Insegna l'antico sport olimpico, praticato da pochi ma in cima al medagliere olimpico tricolore. È rilassante come il golf e terapeutico come lo yoga, con tanto di "terzo tempo" proprio del rugby. La compagnia, che vanta 22 anni di attività, è stata salvata nel 2019 e rilanciata dagli arcieri appena convolati a nozze. Ora il più bel risultato, quello del "nipotino" Vela. Il Comune di Ceccano gli ha anche conferito una benemerenza sportiva. «Quando tiro con l'arco - spiega il giovane arciere - scarico tutti i pensieri, belli e brutti, contro il bersaglio». Anche Giorgio e Bruna sono arrivati ai campionati nazionali. L'uno agli "Indoor" e l'altra ai "3D", la variante "rurale" con le sagome a forma di animali. Si allenano nel polo sportivo "Passo del cardinale" di Ceccano, vicino al "Cosacco": la confluenza tra i fiumi Cosa e Sacco. Da quest'ultimo riprendono l'antico nome "Tolerus".

Portano già avanti progetti con scuole e "mental coaching", l'allenamento della mente. Emanuele è un talento naturale, «anche se la prima freccia la tirò per aria e la stiamo ancora ritrovando», scherza Bruna. È nato "cecchino", ma conserva l'anima del sognatore. «Ogni tanto sparisce - racconta Giorgio - e magari torna con un archetto fatto coi rametti». È uno sport praticabile da tutti: dai bambini agli anziani. Ha stregato Paolo Masi: «Tanti vanno alla ricerca di sport come yoga e pilates per rilassarsi. Noi, invece, tiriamo con l'arco. Anche una lezione di autocontrollo». Anche Alessio Montani, arciere in carrozzina, li considera ormai come «una seconda famiglia».