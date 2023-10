Frosinone, la campagna "Io non rischio" approda in sei comuni: weekend all'insegna della prevenzione

Sono sei i centri ciociari che ospiteranno la campagna nazionale “Io non rischio - Buone pratiche di protezione civile”, in programma il 14 e il 15 ottobre.

“Io non rischio” ha l’obiettivo di informare e preparare le famiglie, le scuole e le aziende a rispondere nella maniera appropriata a determinate situazioni di pericolo, come incendi boschivi, terremoti, alluvioni, maremoti, eruzioni vulcaniche - si legge in una nota -. La due giorni, che chiuderà la settimana nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontari ad animare i punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno”.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento della Protezione civile con Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze), Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), Reluis (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica), Fondazione Cima (Centro internazionale in monitoraggio ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Anci, Associazione nazionale Comuni italiani.

In provincia di Frosinone queste le piazze dove saranno presenti i volontari: Arpino, piazza Municipio, Paliano, piazza Sandro Pertini e piazza XVII Martiri, Pescosolido, corso Umberto I, Sora, piazza Santa Restituta, Torrice, piazza Guglielmo Marconi, e Piedimonte San Germano, piazza Municipio.