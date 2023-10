Ceccano, anziana investita da un'auto: elitrasportata. Paura in via Anime Sante

Nella mattinata di oggi, martedì 10 ottobre, una 82enne è stata sbalzata a terra da un'auto in via Anime Sante a Ceccano. Nella parte bassa della città si sono portate subito un'ambulanza e un'automedica. Nel cadere l'anziana ha riportato un trauma cranico, fortunatamente non grave.

Dopo i primi soccorsi, agevolati da carabinieri e polizia municipale, è atterrato un elicottero nel vicino piazzale Europa. L'investita è stata trasferita in un ospedale specializzato di Roma per ogni evenienza.