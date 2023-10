Martedì 10 Ottobre 2023, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 09:54

Ritirate le deleghe ai consiglieri "dissidenti". Ieri il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha sciolto le riserve e ha messo all'angolo chi nell'ultima riunione di maggioranza non ha voluto sottoscrivere il documento di fiducia programmatico dopo l'ultimo, infuocato, Consiglio comunale. Lì era successo di tutto: interrogazioni incalzanti da parte di diversi consiglieri comunali della stessa maggioranza di centrodestra, atteggiamento quasi di opposizione da parte del presidente del consiglio Massimiliano Tagliaferri sia verso altri consiglieri (Francesco Pallone su tutti) sia verso i dirigenti che verso lo stesso primo cittadino. Ed ancora rissa sfiorata fuori dal palazzo comunale tra lo stesso Tagliaferri e Pallone. Un clima da ring.Così giovedì riunione di urgenza per far sottoscrivere un documento che confermava la fiducia al sindaco, alla giunta ed al programma. E qui tre consiglieri Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (entrambi della lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) in disaccordo non hanno sottoscritto l'atto offrendo sul piatto d'argento alla maggioranza la scusa per arrivare alla rottura.Ieri la revoca delle deleghe a Anselmo Pizzutelli (Quartiere Scalo) e Giovanni Bortone (rapporti con le università).«Le deleghe - spiega - sono state attribuite, un anno fa, per l'esercizio delle funzioni conferite, tenendo conto del rapporto di mutua fiducia esistente. Con la mancata sottoscrizione della mozione di conferma di fiducia al sindaco, la stessa è venuta a essere pregiudicata. Ho assunto quindi la determinazione prendendo atto della situazione e con la serenità di un'attesa di 72 ore dalla conferma della fiducia degli altri consiglieri ed assessori».Così il sindaco "mette alla porta" un esponente della sua stessa lista (Pizzutelli) ed uno della Lega (Bortone) mentre la Mirabella non aveva deleghe. Un rapporto inclinatosi nel corso di quest'anno dove spesso i due consiglieri non condividevano alcune linee amministrative. In particolare Pizzutelli aveva criticato le modalità di intervento sulla pista ciclabile di via Puccini e via Fontana Unica con il sindaco che, invece, aveva tirato dritto salvo poi tornare sui propri passi dopo le proteste dei residenti di zona andando ad eliminare i cordoli che restringevano troppo la carreggiata. Divergenze poi emerse anche in altri campi, come il percorso da individuare sul Brt (Bus Rapid Transfert), su alcuni sensi unici instaurati (come quello di via Marittima) o i dubbi sollevati sulla gestione dell'appalto dei rifiuti.Giovanni Bortone, meno attivo sul fronte mediatico, anche lui su posizioni critiche, ha pagato la mancata sottoscrizione del documento di fiducia. I problemi per la maggioranza di centro destra non finiscono qua.Sul tavolo c'è sempre l'ipotesi di revocare anche la carica del presidente del consiglio Massimiliano Tagliaferri, anche lui divenuto una vera e propria spina nel fianco. Ma in questo caso, visto la carica che detiene, l'iter burocratico per arrivare alla revoca è più complesso, non sempre facile da percorrere e serve una decisione collegiale del Consiglio comunale. Restano, seppur sotto traccia, mal di pancia di altri consiglieri comunali. Sotto il profilo degli equilibri politici cambia poco. Anche se dovesse venir meno la fiducia di tre consiglieri l'amministrazione Mastrangeli potrà contare su altri 17 consiglieri che gli garantiscono il numero legale.