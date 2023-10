Incidente sulla Casilina a Cervaro, allertata l'eliambulanza

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in via Casilina Sud, all'altezza di Cervaro. Almeno due i mezzi coinvolti. Ferito in maniera seria l'autista dei veicolo che è finito nella cunetta laterale, motivo per cui è stata allertata l'eliambulanza. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. I carabinieri stanno provvedendo ai rilievi del caso per risalire alla dinamica. Disagi alla circolazione viaria.