Venerdì 6 Ottobre 2023, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 10:02

NERVOSISMO

LE REAZIONI

Tensione alle stelle all'interno della maggioranza di centro destra che sostiene l'amministrazione Mastrangeli. Nell'ultimo consiglio comunale di Frosinone , dove all'ordine del giorno vi era come unico punto il bilancio consolidato, non sono mancati forti diverbi e prese di posizione pesanti tra i consiglieri della stessa maggioranza. La delibera è passata ma qualche consigliere di maggioranza si è alzato e se n'è andato, qualcuno si è astenuto o non l'ha votata. Tra questi il presidente del consiglio Massimiliano Tagliaferri che, nel corso della seduta preceduta dal question time ha più volte incalzato il consigliere delegato allo Sport, Francesco Pallone sulla questione dei costi di gestione del palazzetto dello Sport di via Moccia, ma anche assessori e dirigenti. Lo stesso Tagliaferri si è scagliato contro il dirigente Vincenzo Giannotti a cui ha detto a chiare note di «non saper svolgere il proprio ruolo» reo di non aver saputo rispondere in maniera certa sui pagamenti del Frosinone calcio al comune (mancherebbero secondo alcuni circa 250 mila euro). Non può certo passare inosservato che chi dovrebbe essere deputato ad occuparsi di mantenere la seduta del consiglio su normali canoni di dialettica politica alla fine finisca per incalzare e alzare i toni della seduta.Proprio durante le interrogazioni libere poste da vari esponenti in maggioranza si è palesato un certo nervosismo. Tra gli stessi membri di maggioranza serpeggiano malesseri che sembrano mese dopo mese sempre più insanabili. Di politico c'è poco. Forse c'è qualche aspetto amministrativo ma queste prese di posizione appaiono più come dissidi di natura interpersonale.Alcuni consiglieri comunali di centro destra incalzano su alcune materie il governo cittadino che dovrebbero sostenere con interventi che, però, sembrano più consoni per chi dovrebbe stare all'opposizione. Il presidente del consiglio poi dovrebbe mantenere un certo aplomb istituzionale ma spesso è più propenso a volte gettare benzina sul fuoco. Tensione anche tra il consigliere Corrado Renzi e l'assessore al Bilancio, Adriano Piacentini e poi l'immancabile Anselmo Pizzutelli che con alcune interrogazioni da mesi incalza la maggioranza all'interno della lista che porta il nome del sindaco.Ma i veri problemi sono emersi alla fine della seduta. Dopo il consiglio comunale tra il consigliere Francesco Pallone e il presidente del consiglio Massimiliano Tagliaferri che si erano già "beccati" in aula alcuni testimoni riferiscono che siano volate parole grosse e qualche strattone. L'assessore Antonio Scaccia e Adriano Piacentini sono dovuti intervenire prima che la situazione potesse degenerare. Un clima non proprio sereno che oramai si trascina da tempo con il sindaco Riccardo Mastrangeli che continua a gettare acqua sul fuoco.Ieri bocche cucite in maggioranza. Dall'opposizione di centro sinistra la visione è, ovviamente, differente: «Sono in evidente difficoltà, si scornano tra loro e la sensazione generale è che ci sia uno scollamento interno profondo commenta il capogruppo del Pd, Angelo Pizzutelli - Ciò sta producendo solo un'impasse amministrativo che è evidente e non produce certo un'attività celere ed efficace ai danni della cittadinanza». Una situazione che farebbe comodo a qualsiasi opposizione che non sia però quella del capoluogo. Anche nel centro sinistra, infatti, non sembra ci sia la compattezza necessaria. Così, pur litigando in continuazione, il centro destra cittadino può andare avanti. Sia pure con grande fatica.