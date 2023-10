Cinghiali, via all'abbattimento anche nei territori dell'Ambito Fr1

La Regione Lazio ha approvato gli interventi di controllo diretto della specie cinghiale anche per le aree ricadenti nella superficie agro-silvo-pastorale di gestione dell'Ambito territoriale FR1.

Un'approvazione datata il 4 ottobre 2023 «a seguito delle sollecitazioni del presidente del consiglio provinciale e delegato alla polizia provinciale, Gianluca Quadrini, che in accordo con il Presidente della provincia, Luca Di Stefano, ha avviato, nei giorni scorsi, un proficuo confronto per l'attuazione delle misure di contenimento del fenomeno ormai sempre più diffuso della presenza di cinghiali sul territorio». Infatti, sempre nei giorni scorsi, si era tenuto un importante incontro proprio a Frosinone con i vertici dell'ambito e della Regione Lazio. Soddisfatto Quadrini: «Quello di oggi è un risultato eccellente, che va ad unirsi con quello fatto per l'Atc FR2, che certifica il gioco di squadra e finalmente spero porrà fine al gravoso problema della presenza di cinghiali sul nostro territorio. La tempestività della Regione Lazio, che ringrazio, nell'approvare gli interventi di controllo diretto della specie, l'abbattimento in regime di urgenza dei cinghiali feriti a causa di sinistri stradali occorsi nel comprensorio di competenza e gli interventi in situazioni impreviste e non programmabili, principalmente in orario notturno, utilizzando i selecontrollori iscritti all'Albo regionale ed afferenti all'Atc Fr1, sono un chiaro segnale di sensibilità e coscienza da parte dei nostri governatori».

Un importante ruolo è stato conferito alla polizia provinciale, che Quadrini «ringrazia nella persona del comandante, Francesco Vona, per la sinergia messa in atto con altri enti, per la realizzazione dei piani di abbattimento e nell'individuazione come soggetto responsabile o delegato alla conduzione e al coordinamento degli interventi».

Il presidente auspica «la collaborazione di tutti i comuni, perché abbiamo ottenuto un altro grande risultato che tutti speriamo porrà fine ad un problema che per molto tempo ha causato e continua farlo, disagi e danni ingenti».