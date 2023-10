Carabinieri Sora, il luogotenente Nodargi va in pensione

Trentatré anni di servizio nell’Arma dei carabinieri. Ora il luogotenente Bruno Nodargi, comandante del Norm della Compagnia di Sora, lascia il servizio per andare in pensione. Con una cerimonia tenutasi nel Comando provinciale, a Frosinone, il colonnello Gabriele Mattioli «ha riassunto i sentimenti con cui i carabinieri si accingevano a salutare il collega Nodargi, sentimenti di affetto e riconoscenza per il brillante lavoro svolto nell’Arma in tutti questi anni» si legge in una nota del Comando.

Una vita trascorsa nell’Arma per il luogotenente: prima destinato alla stazione carabinieri di Irgoli, in provincia di Nuoro, poi i trascorsi nei diversi reparti della linea territoriale (il Norm di Lanusei, la stazione carabinieri di Gavorrano e quella di Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto) e quindi l’approdo al Norm di Orbetello.

Ha anche ricoperto ruoli di staff presso il Comando generale prima di arrivare, nel 2005, in Ciociaria, dove ha svolto incarichi di prestigio al Comando stazione di Frosinone Scalo e al Nucleo comando della Compagnia di Pontecorvo. Nel 2012 l’arrivo a Sora, ora il congedo dopo una lunga carriera.